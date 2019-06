2019 legszebb videojátékos grafikáit díjazták az E3-on

A világ legnagyobb játékexpóján, a Los Angeles-i E3-on tizenötödik alkalommal hirdettek eredményt az Into The Pixel című művészeti versenyben. A versenyt az E3-at lebonyolító ESA mellett egy nonprofit digitális művészeti akadémia, az Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) szervezi, és célja többek között a videojáték mint művészet elfogadtatása.



2004-ben az első Into The Pixel még csak egy komolytalan kezdeményezésnek tűnt, aztán évről évre egyre nagyobb rangot szerzett a szakmában, és ma már a videojátékok grafikusai között éles verseny zajlik, hogy ki kerül be a legjobbak közé. A tárlatra koncepciórajzokat, illusztrációkat lehet nevezni, ezekből választ egy szakmai zsűri. A zsűrit csak részben adja a videojátékos szakma, művészek, műpártolók, kortárs múzeumok kurátorai is részt vesznek a bírálatban. A művek értékelésekor szempont, hogy melyik kerülhetne akár múzeumba is.

A verseny abból a szempontból is érdekes, hogy egy nagy stúdió játékának artworkjeivel szemben teljesen egyenlő esélyekkel indulnak a kisebb független csapatok játékai, sőt a VR- és mobiljátékok is. Ez meg is látszik az idei nyerteseken, a tavalyi év talán legjobb játéka, a God of War mellett megfér a Samurai Gunn 2 című indie játék, de a Az idei nyertesek alább megtekinthetők, de érdemes a korábbi évek válogatásában is elveszni az Into the Pixel honlapján.