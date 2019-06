Kicsivel kevesebb, mint három év telt el azóta, hogy a Niantic és a Nintendo közösen piacra dobták a Pokémon Gót, ami addig sosem látott tömeghisztériával robbant be a köztudatba. A játék öt óra alatt lett a legnépszerűbb okostelefonos alkalmazás az USA-ban, a Nintendo részvényei szárnyalásba kezdtek, és az őrület az egész 2016-os nyárra rányomta a bélyegét.

Azóta persze sok víz lefolyt már a Dunán, de a jelenség utórengései a mai napig érezhetőek:

tavaly két elég erős franchise, a Jurassic Park és a Walking Dead is kiadta a saját kiterjesztett valóságos játékát,

az évek során több szempontból is kipofozott, és játszhatóbbá tett Pokémon Góval a mai napig játszanak emberek, nem is kevesen,

a Niantic pedig menet közben bejelentette, hogy a szintén hatalmas rajongótáborral rendelkező Harry Potter-szériát is elhozzák a kiterjesztett valóságba.

Ebből lett végül a Harry Potter: Wizards Unite, ami múlt hét végén jelent meg az USA-ban és Nagy-Britanniában, aztán rekordgyorsasággal ért el Európába, így Magyarországra is. A Wizards Unite elsőre béna másolatnak tűnik, de csomó szempontból már most sokkal jobb a Pokémon Gónál, kis csiszolással pedig olyan játék lehet belőle, amilyen a nagy előd sose volt.

Yer a wizard, Harry!

Huszonhárom évesen pont abba a generációba tartozom, ami még éppen átélte a Pokémon-játékok fénykorát, de ezzel együtt tuti, hogy ez közel sem mozgat meg annyira, mint a Harry Potter-sorozat. A hét könyv, a filmek és a játékok (na jó, a játékok nem, mert néhány kivétellel mindegyik gyalázatosan rossz volt) meghatározó élményei voltak a gyerekkoromnak, és még pár tízmillió ember így van ezzel világszerte. Ezt az se tudta lenullázni, hogy Rowling ámokfutásai miatt ma már elég nehéz komolyan venni a szériát. A Harry Potter és az elátkozott gyermek például annyira gagyi volt, hogy mostanra már újra se merem olvasni a könyveket, a karakterek nemi identitásáról és rasszáról szóló tweeteket meg inkább el se kezdjük boncolgatni. A fényt a sötétben számomra a Legendás állatok és megfigyelésük jelenti, amit ugyan sokan nem szeretnek, de szerintem minden hibája ellenére remekül építi fel a Hogwartson kívüli univerzumot, és enged bepillantást olyan dolgokba, amiket korábban nem igazán láthattunk.

Ezt azért is fontos kiemelni, mert a Wizards Unite leginkább ehhez hasonlítható módon áll neki a varázsvilág kiterjesztésének:

előszed egy csomó ismert karaktert (többek közt Harryt, Hermionét és McGalagonyt is, de Rontól elkezdve Pitonon át egészen Voldemortig rengetegen feltűnnek itt-ott),

bemutat egy új, eredeti karaktert a Mágiaügyi Minisztériumnál dolgozó Constance Pickering személyében, aki a játék sztorija alapján a Nemzetközi Titokvédelmi Alaptörvény megvédésére létrehozott különítményt vezeti,

és persze ebből következően bemutat egy új sztorit is, amiben egy csomó véletlenszerűen el- és feltűnő mágikus dolog játssza a főszerepet.

A történet maga hatalmas újítás a Pokémon Góhoz képest, de négy napnyi játék után egyelőre annyit tudok csak elmondani róla, hogy leginkább egy zavaros fan fictionnek tűnik. Nagyjából az az alapállás, hogy a 2010-es években egy furcsa jelenség rázta meg a varázsvilágot, ami megbolygatta a tér-idő kontinuumot, és tárgyakat, embereket, sőt emlékeket szórt szét mindenfele. A gyanú szerint egy nagy hatalmú, Grim Fawley nevű varázsló miatt történt az egész, akinek rejtélyes módon eltűnt a nője, az egyre elkeseredettebben kutató Fawleynek pedig félresikerült egy varázslata. A többi majd vélhetően kiderül a játékban a párbeszédek és a véletlenszerűen megtalálható rejtélyek alapján, de az tuti, hogy nem pár nap lesz megtalálni minden vonatkozó cuccot. Ami amúgy nagy kár, mert egyébként egész érdekesnek tűnik a puzzle összerakása, az atmoszféra pedig elég jól el lett találva.

It's a kind of magic

A játékmenet szempontjából persze nem ez a fontos, hanem a mindenfelé megtalálható ún. Foundable-ök, amelyek mindegyikét egy Confoundable tartja őrzi/tartja fogságban, ezeket pedig különféle varázslatokkal lehet lefejteni a gazdájukról. Elsőre pont olyannak tűnik az egész, mint a Pokémonok fogdosása, és további hasonlóságot jelent, hogy az elkapott Foundable-ök egy Pokédexre hajazó nyilvántartásba kerülnek. És vannak a Pokéstopokra funkciójukban eléggé hasonlító fogadók is a játékban.

Ezen a ponton ugyanakkor nagyjából véget is érnek a hasonlóságok: az például máris hatalmas előrelépés, hogy nem ugyanazt a hajító mozdulatot kell ismételgetni folyamatosan, hanem

tényleg varázsolni kell, a varázspálcánkkal, amit ráadásul mi rakhatunk össze magunknak.

Túlgondolni persze nem kell, a varázslás abból áll, hogy a képernyőn kirajzolódó mintát kell felrajzolni az ujjunkkal, de ez még így is sokkal izgalmasabb, mint a Pokémon Go hasonló mechanikája. Szintén elég király, hogy

itt a mindenféle alapanyagokat a térképen elszórva lehet megtalálni, amikből varázsitalokat kotyvaszthat az ember,

az energiát adó fogadók mellett vannak üvegházak is, ahol növényeket lehet szerezni, sőt termeszteni is,

az erődök pedig nagyjából egymilliószor érdekesebbek, mint a gymek voltak a Pokémon Góban.

Ezekről amúgy érdemes külön is beszélni, mert miattuk van az, hogy a játék az olyan, tudományos alapossággal addiktívra tervezett mobilos dungeon crawlerekkel is simán versenyre tud kelni, mint a Final Fantasy: Brave Exvius. A gymekkel ellentétben az erődöket egyedül is le lehet gyűrni, a szintek nehézségét kulcsoknak megfeleltethető kövekkel lehet módosítani, és vannak olyan cuccok is, amiket csak itt talál meg az ember. A csaták is sokkal jobbak, mint a Pokémon Góban, az ellenfélre előbb rá kell irányítani a pálcát, csak utána lehet felrajzolni a megfelelő varázslatot, az ellenfél körében pedig pajzsbűbájjal lehet csökkenteni a sebzést.

Harry Potter: Wizards Unite erőd

A játék másik kiemelkedő elemét a zsupszkulcsok jelentik: én alapvetően itt sem voltam oda az AR-funkciókért, rettentően hülyén néz ki, mikor az ember az utcán forog összevissza a telefonjával, és ez számomra a hangulatot is teljesen tönkrevágja. A zsupszkulcsoknál ugyanakkor valamiért mégis tökéletesen működik az egész. A Pokémon Go tojásaihoz hasonlóan ezeket is sétálással lehet aktiválni, ezt követően viszont a telefont feltartva

konkrétan bele kell sétálni egy portálba, aztán a telefonnal körbenézve kell összegyűjteni a szobában található dolgokat.

Az egész marha hangulatos, még akkor is, ha a többi AR-bohóckodáshoz hasonlóan ezt se csinálnám olyan helyen, ahol bárki más látja. (Főleg miután a szerkesztőségben próbáltam ki először, és mindenki nagy örömére a saját asztalomon kellett átmásznom a teleportkapun.)

Persze nem minden fenékig tejfel, több hibája is van a játéknak, ezek többsége azonban valószínűleg inkább gyermekbetegségnek tudható be. Ilyen például az, hogy

Androidon valamilyen rejtélyes okból csak akkor lehet megnyitni a profilunkat, ha kikapcsoljuk a GPS-t,

meg az, hogy a játék elég hektikusan érzékeli a sétálást, egyszer a villamosozást is annak veszi, máskor meg folyamatosan zaklat, hogy ne autózzak, amikor valójában sétálok,

meg az, hogy ha le van zárva a képernyő, akkor a játék jellemzően semmit se érzékel, úgyhogy a zsupszkulcsok kinyitása egyáltalán nem egyszerű feladat.

Ezek mind simán javíthatónak tűnnek egy gyors patch-csel, az egyetlen komoly probléma igazából az, hogy a varázslatokhoz használt energia hiába tűnik soknak, egy nap alatt el lehet égetni a teljes tárat. Ez jelenleg magától nem töltődik újra, úgyhogy ha valakinek nincs a közelében fogadó, hozzá kell szoknia az utazgatáshoz, ha szeretne bármit csinálni a játékban. A küldetésekkel és egy-két fogadó beiktatásával ugyanakkor simán menedzselhető a napi játék, ha pedig valaki véletlenül egy fogadó mellett lakik, annak sose lesz problémája az energiával.

Pont emiatt hiába tűnik agresszívnak a mikrotranzakció a játékban, reálisan csak akkor kell a bankkártyájához nyúlnia az embernek, ha tényleg egy darab fogadó sincs a közelében, de mindenáron megállás nélkül játszani akar.

Több mint klón

Az első adatok alapján egyébként a játék jól kezdett, de a Pokémon Go számaitól azért elmaradt az első pár napon. A Tech Crunch cikke szerint a brit és az amerikai piacon 24 óra alatt 400 ezren töltötték le, és 300 ezer dollárt költöttek el benne a játékosok. Összehasonlításképp: három éve ugyanennyi idő alatt a Pokémon Go 1,6 milló dollárt hozott a konyhára. A toplista tetejére is csak 15 óra alatt ért fel az App Store-ban, míg az előd eleve ott nyitott, 24 órával később pedig már 7,5 millió letöltésnél járt.

Ez persze annyira nem meglepő, ezt a játékot ugyanis jóval kevesebben várták, és nem is volt akkora újdonság, mint a Pokémon Go annak idején, telefonon ráadásul több népszerű Harry Potteres játék is van már. A franchise ráadásul Ázsiában nem is olyan népszerű, így nehezen tudna versenyre kelni a Pokémonnal. Ennek ellenére az elemzők jóslatai szerint egy év alatt legalább 400 millió dolláros bevételt fog termelni, ami egyáltalán nem kis teljesítmény.

A Harry Potter: Wizards Unite persze nem a letöltési adatok és a bevételek miatt lesz igazán érdekes. A Niantic érezhetően tanult a hibáiból, ennek köszönhetően pedig olyasvalamit tettek le az asztalra, ami

túl tudott nőni a kiterjesztett valóság megszokott keretein, és végre rendes játékként is értelmezhető.

Néhány gondolat, ami a cikkben nem fért el, de idekívánkozik:

A profilkészítés egy igazi Potter-rajongónak maga a Kánaán. A varázspálcáknál minden fontos tulajdonságot ki lehet választani (és onnantól olyan is lesz a pálcánk), a házunktól függően változik az avatárunk színe, és különféle titulusokat is választhatunk magunknak.

A játékban három karakterosztály van: a sebzést osztó auror, a támogató magizológus és a hibrid professzor. Ezek mindegyikének akkora fejlődési talentfája van, amire a keményvonalas World of Warcraft rajongók is felkapják a fejüket (és az itt megszerezhető bónuszok nagy része pont ugyanolyan felesleges is, mint a WoW-ban volt tizenpár éve).

Tök hangulatos a játék zenéje, remekül idézi meg a Harry Potter-filmek hangulatát. A fenti videó alatt ugyanakkor véletlenül nem ez van, hanem a The Body tavalyi, I Have Fought Against It, But I Can't Any Longer című albumának egy részlete, ami annyira jól illett a halálfalókhoz, hogy nem volt szívem kicserélni.

A térkép – és az igazából az egész kezelőfelület – nagyon jól össze van rakva, ha valaki szereti az univerzumot, az már csak emiatt is tutira élvezni fogja a játékot.