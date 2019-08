Még mindig fogalmam sincs, miről szól a világ legrejtélyesebb videójátéka

Szerdán veszi kezdetét a legnagyobb videojátékos rendezvényként számon tartott kölni Gamescom, idén azonban most először a Los Angeles-i E3 mintájára itt is tartottak egy nagyobb konferenciát, ahol a különböző stúdiók és kiadók bemutathatták az érkező játékaikat. Ezt az eseményt ráadásul három másik előzte meg: a Microsoft, a Nintendo, sőt, a Google is külön közvetítéssel készült a hétfői napra.

Az idei Gamescom előtt több vad pletyka is napvilágot látott, a tavalyi E3 óta lényegében publikus száműzetésbe vonuló Sonyval kapcsolatban a PlayStation 5 bejelentését vizionálták, és az is felmerült, hogy itt mutathatja majd be a Rockstar Games a Grand Theft Auto VI-ot. Ezek persze inkább tűntek képzelgésnek, mint valóságnak, és természetesen nem is jött be egyik sem, így nehezen lehetne azt mondani, hogy kifejezetten izgalmas dolgokat láttunk volna a hétfő délután.

Unalomba azért szerencsére nem fulladt az egész: a Microsoft lerántotta a leplet a Gears of War 5 több fontos eleméről is, a Borderlands 3-ról is kiderült pár dolog, a január óta független Bungie pedig a Destiny 2 új szezonjával, illetve az októberben érkező Shadowkeep DLC-vel támadott. A legjobb pillanatokat végül így is a legvégén színpadra lépő Kodzsima Hideo szállította, aki új karaktereket és játékmenetet is mutatott a világ legrejtélyesebb játékából, a Death Strandingből.

Nem tudom mi ez, de biztos jó lesz

A Death Stranding évek óta lázban tartja a teljes videójátékos világot, nem is véletlenül, hiszen mégiscsak a Metal Gear Solid sorozat atyja, a legendás Kodzsima Hideo áll mögötte. A játék fejlesztése már a célegyenesben van – nem meglepő módon, hiszen november 8-án jelenik meg –, de Kodzsima ennek ellenére is elrepült Tokióból Kölnbe, hogy öt év után megint ott lehessen a Gamescomon.

Kodzsima stílusosan a legutóbbi előzetesben felhasznált Apocalyptica-számra vonult be, és hamar kiderült, hogy volt értelme őt tenni a kétórás show legvégére, mert a legtöbben ránézésre tényleg őt várták egész nap. A japán producer nem húzta sokáig az időt: megint elmondta, hogy a Death Stranding egy teljesen új és eddig sosem látott open world játék, aztán közölte, hogy a Comic-Con után itt is új karaktereket fog bemutatni.

Az egyik ilyen a Margaret Qualley által játszott Mama volt, aki azért különleges, mert a játék sztorija szerint az ő csecsemője a túlvilágon született, ezért egyrészt láthatatlan, másrészt meg emiatt Mama nem tudja elhagyni azt a műhelyt, ahol találkozik a főszereplő Sam Bridges-zel. A másik szereplő a Guillermo del Toro által játszott Deadman volt, aki a Sam által hordozott csecsemőről beszélt kicsit, és így ismét bebizonyosodott, hogy a babára van szükség ahhoz, hogy érzékelni lehessen a túlvilágról támadó szörnyeket.

Emellett az is kiderült, hogy a csecsemőket egyenesen az anyaméhből szedték ki, és néha össze kell szinkronizálni őket az anyával, hogy használhatók maradjanak, meg az is – és emiatt tutira botrány is lesz a játék megjelenésekor –, hogy a csecsemők csak eszközök, és durván egy év után meg kell szabadulni tőlük.

Végül aztán volt egy kis játékmenet is, ami ha lehet, csak még értelmezhetetlenebbé tette az egészet, mert Sam első dolga az volt a felkelés után, hogy hosszasan könnyített magán. Mint később kiderült, ennek amúgy fontos szerepe lesz a játékban (???), ahogy annak is, hogy a játékos lenyugtassa a csecsemőt, ha mondjuk véletlenül ráesik. Ez utóbbit a kontroller dajkálásával lehet majd elérni amúgy, ami már tényleg a teljes téboly kategória. Holnaptól állítólag a Sony standjánál ki lesz majd téve a játék, és kicsit több fog majd kiderülni arról, hogy Samnek miért kell futárként összekötnie az amerikai településeket, de kétlem, hogy ez érthetőbbé teszi majd az egészet. Ennél is bővebb infókra egyébként a szűk egy hónap múlva kezdődő Tokyo Game Show-ig kell várni.

Autók, fegyverek és egy interaktív film

Kodzsima agymenése a maga érthetetlenségével is egyértelműen vitte a prímet hétfő este, de ezen kívül is voltak azért érdekességek a rengeteg bemutatott trailer között. Az egész eseményt a Gears of War 5 nyitotta, amiről ugyan korábban már a Microsoft saját streamjében is volt szó, de a biztonság kedvéért itt is megmutatták az ott belengetett horda módot (a nagy újítás: az Overwatchból, meg csomó más játékból ismert, lassan töltődő speciális képességek), és jött egy előzetes a sztorihoz is, amiből kiderült, hogy a főszereplő Kaitnek nemcsak a szörnyekkel kell megküzdenie, hanem a saját vízióit is meg kell fejtenie.

Nem sokkal később az EA rukkolt elő a hivatalosan öt napja bemutatott Need For Speed: Heattel, és rögtön játékmenetet is mutattak belőle, ami alapján ezúttal tényleg nagyon szeretnék nem elcseszni a dolgokat. A játékban lesz nappali és esti versenyzés is, legyűrhető főellenségek, végtelen mennyiségű kocsipimpelés, és zsaruk is, akik éjszaka a falig is hajlandóak lesznek elmenni, hogy elkapjanak minket.

A nagyobb címek közül ezek mellett érdemes még kiemelni

a Call of Duty: Modern Warfare-t, aminek pénteken indul egy 2v2-es alfája is, kizárólag PS4-en,

az ex-Bungie-s fejlesztőket is magába foglaló V-1 Interactive új játékát, a Disintegrationt – ami óriási Destiny-koppintásnak tűnt, de ne legyen igazam,

volt szó az új Destiny 2 DLC-ről, a Shadowkeepről,

meg arról is, hogy mivel lehet majd elütni az időt a Borderlands 3-ban

és az E3-mal ellentétben itt mozgásban is látni lehetett a FIFA 20 utcai focis módját, a VOLTA Footballt, amiről az is kiderült, hogy lesz hozzá sztorimód is.

A kevésbé ismert nevek között is voltak még ígéretes címek, többek közt az is, hogy a semmiből bejelentették a rettentően szórakoztató űrrepülés-szimulátor, a Kerbal Space Program második részét. Témánál maradva kiderült az is, hogy a német Rockfish Studio már dolgozik az űrben röpködős-lövöldözős Everspace folytatásán.

A kevésbé ismert nevek közül egyértelműen az Erica című interaktív, élőszereplős thriller volt a legérdekesebb, mert a launch trailere alapján a Sony mostanra tényleg tökélyre fejlesztette az interaktív filmjátékokat. A játékot fejlesztő stúdió képviselője elmondta, az Erica sokkal interaktívabb lesz mint a Bandersnatch, ezt pedig könnyen le is lehet tesztelni, mert a játék egyébként rögtön utána meg is jelent.

Múltidézés a Microsofttal

A nagyobb bejelentéseken túl is zajlott az élet hétfőn, a Nintendo és a Microsoft is tartott bemutatót, a Google pedig a Stadiával szállt be a buliba a Stadiával. A Microsoft egy külön a Gamescomra időzített, több mint másfél órás Inside Xbox-szal jelentkezett, a Nintendo egy húszperces streamen öntött rá a nézőkre egy halom, a Switchre megjelenő indie játékot, a Google pedig a Stadiát próbálta meg eladni.

A napot indító Nintendo streamjéről tényleg nem érdemes túl sokat beszélni: a japánok tényleg csak egy rahedli indie játékot jelentettek be a Switchre, – köztük például az Ori and the Blind Forestet és a Risk of Rain 2-t is –, de így is az lett a legizgalmasabb hír velük kapcsolatban, hogy később jött egy előzetes a Switchre átportolt Witcher 3-hoz, amit a helyszínen amúgy ki is lehet próbálni.

Az Inside Xbox ennél egy fokkal izgalmasabb volt, rögtön bedobtak például egy előzetest az E3-on bejelentett Blair Witch játékhoz, de sokkal több ebből sem derült ki az egészről, mint az előző trailerből. A Microsoft eseményén új előzetest kapott a Wasteland 3 is, mozgásban láthattuk a legendás John Romero maffiás játékát, az Empire of Sint, a Greedfall pedig a BioWare hőskorát idézte meg egy új előzetesben. Az egészben persze így is az volt a legjobb, hogy az NBA 2K20 bemutatójához meghívták a New Orleans Pelicansben játszó Josh Hartot, de véletlenül azt írták a neve alá, hogy a nemlétező New England Pelicansben játszik.

A Google ezt a szintet természetesen nem tudta tartani, de azt azért bebizonyították, hogy jó sok embert meggyőztek arról, hogy a Stadia tényleg működni fog, mert egy rakás játékot jelentettek be a platformra a Cyberpunk 2077-től kezdve a Doom Eternalon át a Mortal Kombat 11-ig. Pár érdekesség azért persze jutott erre a streamre is: egyrészt kiderült, hogy a kultikus Orcs Must Die széria harmadik része Stadia-exkluzív lesz majd, másrészt pedig jött egy új előzetes a Watch_Dogs: Legionhöz.

Ez alapján Londonban konkrétan tényleg mindenkit magunk mellé állíthatunk majd a játékban, aminek lesz is értelme, mert mindenkivel más képességeket kaphatunk. A szövetségeseinket aztán át is lehet majd alakítani, úgyhogy látszólag önmagában ezzel órákig lehet majd szórakozni, ha valakinek olyanja van.