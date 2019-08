Végre részleteket is megtudhattunk az Avengers-játékról

A Kölnben rendezett Gamescom második napja mindig izgalmas, mert kifejezetten a sajtósoknak szól, így ilyenkor az újságírók még a publikus napokénál jóval kisebb – de még így is jelentős – tömegben próbálhatják ki a sok-sok újdonságot. A hétfői nyitóest nem hozott komolyabb meglepetést, így továbbra sem olvashattunk arról, milyen is a GTA 6 VR-módja vagy a Half Life 3. Összeszedtük viszont, mik a fontosabb játékok, amiket biztosan kipróbálhatnak a Gamescom látogatói.

A cím, ami a napokban gyakran előfordul majd Gamescom-cikkekben:

a Marvel's Avengers.

Az E3-on és a San Diegó-i Comic-Conon zárt ajtók mögött páran már láthatták a Square Enix játékának bevezető részét, de most a nagyközönség is kipróbálhatja, és a fejlesztők végre kicsit meséltek is a játékról. Az első beszámolók szerint az oktatóküldetés nagyon hasonlított az Uncharted játékmenetére, de a fejlesztők inkább egy Marvellel megspékelt, Destinyre hajazó játékról beszélnek.

A bevezető során a játékosok kipróbálhatják az öt kezdő karaktert (Vasember, Amerika Kapitány, Thor, Fekete Özvegy, Hulk), valamint azok képességeit és játékstílusát. Egyelőre nincs szó túl sok újdonságról: minden hősnek van egy gyors és egy erős támadása, amiket kombinálhatnak a hősök jellegzetes tulajdonságaival (pajzs, Mjölnir, stb.) és egy gigamegaspéci támadással, amire mindig várni kell kicsit.

Thor a pörölyével sokaknak azonnal belopta magát a szívébe, ami nem véletlen, hiszen a tavalyi év egyik legimádottabb játéka, a God of War fő harci designere, Vince Napoli dolgozik az Avengers hősein is. A Mjölnirt hozzá lehet majd természetesen vágni az ellenfelekhez, sőt még trükközni is lehet, hogy az egyik fejről lepattanva mást is eltaláljon. Szegény Fekete Özvegy kevésbé népszerű, hisz a lövöldözős nindzsázás nehezen rúg labdába a szuperképességű vagy repülő páncéllal felszerelt pajtásai között.

A játék világa nem lesz teljesen nyitott, a fejlesztők inkább kiterjedtként utalnak rá. A bevezető után tárul ki a világ, és a főhadiszállást használva központként szintspecifikus kooperatív és magányos küldetésekre indulhatunk a War Table segítségével (itt fut be a Destiny-vonal).

A sztori a kampányküldetések közben halad majd előre, amiket a játékos egyedül játszik végig, és mindegyiknek egy-egy hős áll majd a középpontjában. Ezek során fejleszthetjük a hősöket, hogy elküldhessük őket a War Zone küldetésekre, amiket játszhatunk egyedül vagy négyen co-opban. Felmerülhet a kérdés, hogy ha öt hős van, miért csak négyen lehet ezekben részt venni, de ez egyelőre nem tisztázott. A fejlesztők szerint a War Missionök célja az, hogy a játékosok egy összeforrt csapatként dolgozzanak, így nem valószínű, hogy egy hősből több is rohangáljon ezeken a pályákon. Ezek a küldetések a játékos szintjéhez igazodnak, így nyugodtan játszhatunk a teljesen kezdő barátainkkal, mindenkinek hasonló lesz a kihívás.

Minden a lootról szól

Mivel a fejlesztők 80 évnyi képregényes múlthoz tudnak visszanyúlni, rengeteg felszerelés áll a hősök rendelkezésére. Ezeket természetesen loot (zsákmány) formájában szerezhetjük meg, a szokásos minőségekben: common, uncommon, rare, epic, legendary (azaz gyakori, nem gyakori, ritka, epikus, legendás) és egy titkos, még magasabb szint. Ezek nagyban befolyásolják majd, hogy is működnek a karakterek, így mindenki összerakhatja a saját stílusának megfelelő felszereléskombinációt. Természetesen lesznek összeillő elemek, amik kiegészítik egymást és még több bónuszt adnak, ha együtt használjuk őket.

Mivel rengeteg a lehetőség, egyik hős sincs beskatulyázva. A játék során fejleszthetünk Thorból egy tankot, vagy akár arra is kihegyezhetjük, hogy sok ellenféllel bánjon el egyszerre, kicsit kevesebb élettel.

A fejlesztők szerint a loot ugyan fontos szerepet fog betölteni a játék során – és persze a sztori befejeztével –, de a játék központjában a történet áll majd. Hogy ez sikerül-e, megtudhatjuk 2020 május 15-én, amikor a játék kikerül a polcokra.

Szerezzük vissza a testünk

A látogatók kipróbálhatják még például a V1 Interactive Disintegration című játékát. Ez elég komplexnek tűnik, mivel nemcsak a harci siklónkat kell belső nézetből irányítani, hanem valós időben a csapatunk számítógép által irányított tagjainak is parancsokat kell osztogatnunk. A játék valahol az FPS-ek (belső nézetes lövöldözős játékok) és az RTS-ek (valós idejű stratégiai játékok) között helyezkedik el, és az IGN szerint

az első 20 perc után már nem is tűnik annyira bonyolultnak.

A történet szerint az emberek agyait, hogy elkerüljenek egy katasztrófát, átültették robotokba. A főszereplő, Romer a siklójáról irányítja a csapatát, ami leginkább átlagemberekből, és nem szuperkatonákból áll. A céljuk az, hogy visszaszerezzék a saját testüket.

A siklót irányítani és harcolni vele nagyjából olyan, mint egy sima FPS, azzal a bónusszal, hogy menet közben akár pár méterrel a talaj fölött is lebeghetünk, ha úgy tartja kedvünk. A jobb ravasz ugyanúgy a lövés, mint sok más játékban, de a felette lévő gombbal parancsokat adhatunk a csapatunknak, hasonlóan az Apex Legends ping-rendszeréhez. A Gamescomra látogatók az 5V5 többjátékos módot próbálhatják ki, de a végső játékban lesz egyszemélyes kampány is. A játék valamikor 2020-ban érkezik majd.

Mindenki mindenki ellen

Bemutatták a NExT Studios Synced: Off-Planet című játékát is, ami PvPvE játékmenetre épül, azaz mindenki mindenki és minden ellen küzd. Nagyrészt. A történet szerint a nanotechnológia fejlesztésekor kicsit megcsúszott az emberiség keze, és most a pusztulás szélén áll. A játékosok egyedül, összefogva, vagy akár egymás ellen is azon dolgoznak, hogy nyersanyagokat gyűjtsenek és minél több embert kimenekítsenek a bolygóról űrhajókkal.

Taktikai előnyt adhat majd, hogy szinkronizálhatunk a Nanókkal, amiket így irányíthatunk, valamint más játékosokkal, hogy lássuk, merre vannak. A fejlesztő stúdió a kínai óriás, a Tencent része, és az Nvidiával összefogva dolgoznak a játékon.

Egy kis ráadásként érkezett egy közel negyedórás játékmenet-videó a Call of Duty: Modern Warfare (ez nem az a Modern Warfare, hanem egy új) 2v2 Gunfight játékmódjáról is. A játék nagyon szép lesz és pörgős, de merész húzás volt 4 ember játékával hangolni a rajongókat, főleg, hogy ez egy kicsi és sötét pályán 20 másodperces meneteket jelentett. A játék október 25-én jelenik meg.