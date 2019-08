Hátborzongatóan jónak tűnik 2020 valószínűleg legjobb játéka

Most már egy éve, hogy a zseniális Witcher-játékokért felelős lengyel CD Projekt Red stúdió megmutatta, hogy mire is készülnek a 2020-ban megjelenő Cyberpunk 2077-tel. A Witcher 3 globális sikere után mindenki azt várja, hogy a Cyberpunk 2077 legalább ennyire forradalmi lesz, és a most bemutatott 14 perces videó alapján nagyon úgy tűnik, hogy tényleg a jövő év legnagyobb durranására készülhet mindenki.

A 14 perces videóban újabb játékelemeket ismerhetünk meg a Cyberpunkból, illetve a Pacifica nevű kerületet is, ami a korábbi videóban látható környezethez képest egy vadabb, lepusztultabb városrész. A demóban többek között megmutatják, hogy ugyanazt a küldetést többféleképpen is meg lehet csinálni, egyik alkalommal egy harcossal, másik alkalommal egy lopakodó karakterrel.

A videóból az is kiderül, hogy rengeteg opciónk van nem csak a dialógusokban, hanem abban is, hogyan folytatjuk tovább a történetet, és ezeknek komoly következményei lesznek. Megismerünk emellett még egy rakás fegyvert, harcmodort, illetve a játék hackelési rendszerét is megmutatják.

A demó alapján egészen elképesztően jól fog kinézni a Cyberpunk 2077, ráadásul nem lesznek a játékosok kasztokba vagy játékstílusokba kényszerítve, olyan karaktert csinálnak maguknak, amilyet csak akarnak. Az egyik legszórakoztatóbb pontja a demónak az, amikor megmutatják, hogy a hackeléssel egészen hétköznapi tárgyakat is a saját javunkra tudunk manipulálni.

Ha ez nem lett volna elég, a játékban felbukkan Johnny Silverhand is, akit Keanu Reeves alakít, és kiderül róla, hogy a karaktere a fejünkben élve fogja segíteni, vagy éppen akadályozni a munkánkat.

A Cyberpunk 2077 április 16-án jelenik meg a jövő évben.