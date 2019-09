Hátborzongató előzetessel jelentkezett az érzelmes zombiapokalipszis

Friss előzetest, és megjelenési dátumot is kapott kedden a Naughty Dog új játéka, a The Last of Us Part II. A zombiapokalipszis emberi oldalát megdöbbentően jól megfogó játék folytatása 2020. február 21-én érkezik majd, de ezen kívül is voltak érdekes bejelentések a Sony visszatérő konferenciájának számító State of Playen.

A PS3-exkluzív The Last of Us az előző konzolgeneráció egyik legsikeresebb játéka volt, és konzisztensen ott van a minden idők legjobb videójátékait összesítő listák élvonalában is. Ez persze nem is véletlen, ez volt ugyanis az Uncharted-sorozatról is ismert Naughty Dog stúdió legérettebb játéka, ami sikeresen építette bele az érzelmeket és a súlyos emberi dilemmákat egy zombiapokalipszises akciójátékba.

Ennek fényében nem volt meglepő, hogy 2014-ben PS4-re is megjelent, ekkor azonban a stúdió már javában dolgozott a következő részen. A fejlesztést vezető Neil Druckmann a bejelentést követően elmondta, hogy egy ilyen játék folytatása nem egyszerű feladat, de most úgy érzik, az évek a második rész fel tudott nőni az elsőhöz. Druckmann egyébként az előző rész két főszereplőjét megvillantó előzetesen túl nem akart semmit lelőni, de azt elmondta, hogy ez a Naughty Dog 35 éves történelmének legambiciózusabb játéka, a most látható dolgok pedig csak a tartalom felszínét kapargatják.

A keddi State of Playen a The Last of Us második része mellett kétségtelenül az októberben nyolc év után visszatérő Call of Duty: Modern Warfare sztoriját bemutató videó volt a legérdekesebb, de ezen felül volt limitált kiadású Death Strandinges PS4 Pro-csomag is – fekete tenyérnyomatos konzollal és a játékban központi szerepet játszó babák narancssárga, átlátszó tárolójára hajazó kontrollerrel –, a MediEvil újrakiadását várók pedig ingyenes demóval húzhatják ki a megjelenésig,