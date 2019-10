Hosszú ideje először a régi önmagát idézi a Call of Duty

A Call of Duty: Modern Warfare-re még bő két hetet kell várni, az Activisiont azonban ez sem akadályozta meg abban, hogy már most bedobja a végső előzetest hozzá. A launch trailer ugyan sok újdonságot nem mutatott, de az biztos, hogy a hangulatot meghozta a játékhoz.

A Call of Duty-sorozat az egyik legismertebb, és legjövedelmezőbb széria a videójátékok történelmében, az utóbbi években azonban jelentősen megkopott a varázsa, és ezt a tavaly megjelent Black Ops 4-nek is csak részben sikerült kozmetikáznia. Valószínűleg az Activision is érezte, hogy nincs minden rendben:

idén a legsikeresebb alsorozatot, a Modern Warfare-t szedték elő,

a tradicionálisan a legsikeresebb epizódokhoz köthető Infinity Ward stúdióra bízták a fejlesztést,

és az eddig látottak alapján végre ismét elég erős sztorival támogatják meg a játékot, amiben az előző MW-címekből ismert Captain Price is visszatér, a fejlesztők és a fejlesztésre rálátó szakértők állítása szerint pedig minden eddiginél realisztikusabb történetre lehet számítani.

Ennek fényében – meg abból kiindulva, hogy a nemrégiben véget ért nyílt béta alatt a legtöbben amúgy is látták már a játékmenetet – nem meglepő, hogy a mostani előzetes főleg a sztorira koncentrál, de ez egyáltalán nem ártott az egésznek.

A játékhoz emellett egy másik előzetes is érkezett, ami a kooperatív Special Ops módot volt hivatott bemutatni, ezt itt lehet megnézni. A Call of Duty: Modern Warfare október 25-én jelenik majd meg pécére, PS4-re és Xbox One-ra.