Kitiltott a Blizzard egy esportolót a hongkongi tüntetés támogatása miatt

Az amerikai Blizzard Entertainment egy évre kitiltott a Hearthstone nevű játékából egy fiatalembert, aki egy vasárnap megrendezett verseny élő közvetítésében szólalt fel a hongkongi tüntetők mellett. A játékipari cég emellett az esetleges díjakat is visszatartja, ha Blitzchung, vagyis polgári nevén Ng Wai Chung nyerne valamit a játékban.

Blitzchungot a legrangosabb Hearthstone-versenysorozat, a Grandmasters vasárnapi játéknapján interjúvolták meg egy győzelme után, a játékos pedig már azzal is borzolta a kedélyeket, hogy arcmaszkban volt látható, amit éppen a múlt héten tiltottak be az országban. Az interjú végén azt levette a maszkot, és még egyértelműbbé tette a támogatását, azt kiabálta ugyanis, hogy "Ez korunk forradalma, szabadítsuk fel Hongkongot!".

A közvetítést ezután szinte azonnal lelőtték, Chung pedig egy közleményt adott ki, melyben azt írta, ezzel az akcióval a hongkongi tüntetésekre akarta ráirányítani a figyelmet, mert az elmúlt hónapokban ő is rengeteget tett ezek sikeréért. Azt is hozzátette, hogy pontosan tudja, hogy ezzel a való életben is komoly bajba kerülhet, de úgy érzi, hogy kötelessége volt megszólalni.

A Blizzard hamar lépett is, kedden közleményt adtak ki, amelyben leszögezték, bármennyire is tiszteletben tartják az egyének véleménykifejezési jogát, az esport versenyek minden résztvevőjének be kell tartania a szabályokat. A versenykiírás értelmében a játékosok nem tehetnek semmi olyat, amivel rontják a cég hírnevét, ennek betartatását pedig rendkívül komolyan is veszik.

Emiatt Blitzchungot azonnali hatállyal kizárták a Grandmasters idei szezonjából, az esetleges pénzdíjától is megfosztották, és egy évre eltiltották a versenyzéstől, emellett pedig az interjút készítő kommentátorok szerződését is felbontották. A játékos a döntést annyival kommentálta, hogy számított erre, és meg is érti a Blizzard döntését, de nem bánta meg a tettét, mert ha Hongkong elveszti ezt a csatát, az az életébe is kerülhet.

Nem ez az első

Mindez érthető módon elég nagy port kavart videójátékos körökben: Twitteren hamar elterjedt egy, a Blizzard bojkottálására felszólító hashtag, több prominens streamer is megszólalt az ügyben, sokan pedig a World of Warcraft-előfizetésük lemondásával tiltakoztak a döntés ellen. A r/Blizzard alredditet egy időre le is kellett zárni a rengeteg negatív vélemény miatt, és nem úgy tűnik, hogy csitulni fog a helyzet az elkövetkező napokban, ez pedig még a cég legnagyobb eseményére, a vészesen közelgő BlizzConra is rányomhatja majd a bélyegét.

Azóta ráadásul történt még egy nagyon hasonló incidens, az amerikai egyetemi bajnokság egyik meccse után az American University csapatának tagjai egy "Free Hong Kong, Boycott Blizz" feliratú táblát tartottak fel. A közvetítésnek itt ugyan vége nem lett, de innentől már csak a kommentátorokat, és az ellenfél csapatát mutatták a streamen.

Ennél is fontosabb, hogy több politikus is kiakadt miatta az Egyesült Államokban,

a demokrata szenátor Ron Wyden szerint egyetlen amerikai cégnek sem szabadna korlátozni a szólásszabadságot némi bevétel reményében,

a republikánus Marco Rubio szerint Kína a piaci erejével próbálja globális léptékben korlátozni a szólásszabadságot, aminek a hatása még sokáig érezhető lehet.

A Blizzard egyébként nyilvánvalóan tényleg a kínai üzleti érdekeltségeit félti, de a dologban az is közrejátszhatott, hogy a játékipart felfaló kínai óriáscég, a Tencent is rendelkezik részvényekkel a cégben. Ezt azért fontos kiemelni, mert ugyanez a cég volt az, ami éppen a napokban jelentette be, hogy nem fogják közvetíteni az NBA-ben szereplő – és egyébként Kínában messze a legnépszerűbb kosárcsapatnak számító – Houston Rockets meccseit, miután a csapat igazgatója egy azóta már törölt tweetben támogatását fejezte ki a hongkongi tüntetések mellett.

Az NBA-s botrány kirobbanása után egyébként a South Park is beleállt a balhéba, és ironikus bocsánatkéréssel trollkodták szét Pekinget.

