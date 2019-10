Macen csak döcög Apple Arcade

Az Apple Arcade előfizetős játékszolgáltatás egyik hívószava elvileg az lenne, hogy az alapvetően iOS-re és iPadOS-re megírt játékok elérhetők a Mac gépeken is, amihez legújabb MacOS verzió, a Catalina az alapfeltétel.

Nyilvánvalóan az is része ennek a multiplatform szolgáltatásnak, hogy az Apple szeretné elhitetni az appfejlesztőkkel, milyen könnyen tudnak az általa kiadott eszközökkel többféle eszközre dolgozni, és amit megírtak a tabletekre, azt nyugodtan kiadhatják Macre is. Talán árulkodó lehetett volna, hogy a Netflix ezt nem hitte el, és nem ad ki appot a Macre.

Nagyon úgy tűnik, hogy a kompatibilitás pont a játékok esetében a legrizikósabb, részben az érintőkijelzős kütyükétől merőben eltérő interfész miatt. A billentyűzet és a touchpad - vagy egy egér - sok játék esetében nem tudja pótolni az érintőkijelzőt, vagy jóval nagyobb erőfeszítést igényelne a megfelelő vezérlés kialakítása, mint amit a fejlesztők reméltek.

Az iPhone 11 Pro tesztelésével elkezdett What The Golf egyszerűen kezelhetetlen, teljesen fölösleges volt kiadni Macre. A sokadik pályán már lehetetlen sebességgel kéne mozgatni az egeret, abszurd az egész. A víz alatti világban játszódó Shinsekai viszont szépen fut, és a készítésekor jól kitalálták a billentyűzetes irányítást, a pályák elején lépten-nyomon javaslatot kapunk, hogy mikor melyik gombot kell megnyomni.

A körökre osztott Overland, ami grafikailag nem akkora durranás, el sem akar indulni. Hogy miért, az nem derült ki, de az App Store, ahonnan ezeket le kell tölteni, teljesen kompatibilis eszközként tüntette fel a több mint ötéves Macbook Air gépemet. Most nem áll a rendelkezésemre más, amivel kipróbálhatnám, de jóval komolyabb grafikájú Shinsekai gördülékeny, de kissé ventillátozúgató futása alapján nem a gép elavultsága itt a gond.

Továbbá azt is meg kell oldania az Apple-nek, hogy a Mac is felismerje az Xbox One és a Playstation 4 kontrollereit, amelyek az iPhone-nal és az iPaddel összeköthetők, és máris jobb a helyzet. A Windows 10-hez kiadott Xbox One vezetékes kontrollerem, úgy tűnik, nem beszélget a MacOS Catalinával.

Aki úgy gondolja, hogy oké, ügyes próbálkozás ez az Apple Arcade, de a MacOS normális támogatása nélkül nem ér meg havi 1800 forintot, az Apple oldalán megtalálható részletes magyar nyelvű leírás alapján pillanatok alatt lemondhatja a szolgáltatást, mielőtt véget érne az ingyenes próbaidőszak.