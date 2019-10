Négy új játékot jelentett be a League of Legends fejlesztője

A Riot Gamest valószínűleg mindenki a League of Legends miatt ismeri, ami persze nem is meglepő: egészen eddig maximum az autochess-őrület közepén néhány hónapja megszülető Teamfight Tacticsre lehetett azt mondani, hogy különálló játék lett belőle. A LoL kétségtelenül a világ egyik legnépszerűbb játéka, a Riot pedig nem feltétlenül szorul rá arra, hogy új játékot fejlesszen, de ennek ellenére jó előre látszott már, hogy a cég nagy mérföldkőként kezeli a játék tizedik szülinapját, és méltó módon is akarja megünnepelni azt.

Kontentcunami

A fejlesztőcéggel kapcsolatban az elmúlt években többször kapott már szárnyra az a pletyka, hogy végre teljesen új játékon dolgoznak, de azt sosem lehetett tudni, hogy min. Kedden aztán jött egy viszonylag terjedelmes leak a magyar idő szerint szerda hajnalban esedékes jubileumi Riot Pls streammel kapcsolatban, amitől kicsit tisztult a kép. Arra ugyanakkor valószínűleg senki nem számított, hogy a Riot fogja magát, és bő háromnegyed óra alatt

megvillantja az évek óta rebesgetett, aztán idén augusztusban megerősített verekedős játékát,

mutat egy Diablo-szerű játékot, amiről aztán nem derül ki semmi,

bedobja az egyelőre Project A néven futó, erősen az Overwatchra hajazó shootert, ami kivételesen nem a League of Legends karaktereire építkezik,

végre lerántja a leplet arról, hogy a Legends of Runeterra név mögött tényleg nem egy MMO, hanem egy digitális kártyajáték rejtőzik,

bejelent egy jövőre érkező animációs sorozatot – ami ránézésre a Jinx megőrüléséhez vezető utat meséli majd el, nyilván nem úgy, mint a most megjelent Joker eredetfilm,

és mintegy mellékesen bedobja, hogy mobilra és konzolra is kiadják a League of Legends egy teljesen újraírt verzióját, a Teamfight Tactics pedig csatlakozik a többi autochess-játékhoz, és szintén elérhető lesz majd telefonról.

Ebből a csokorból egyértelműen a Legends of Runeterra tűnik a legérdekesebbnek, egyrészt, mert mutattak róla egy csomó anyagot, másrészt meg mert ezen a linken már előregisztrálni is lehet rá. Ránézésre tényleg nem viccelt a projekt két agya, mikor azt mondták, hogy megnézték, mit érdemes átmenteni más kártyajátékokból, a videók alapján van ebben minden a Gwenttől kezdve a Hearthstone-on keresztül a Magic: The Gathering Arenáig.

Nagyjából hasonlóan izgalmasnak tűnik a sorozat is, ami az előzetes alapján látványra nem olyan lesz, mint a Riottól megszokott videók – mint például az új hőshöz, Sennához szintén a stream közben érkező anyag, ami szokás szerint a magyar Digic Pictures keze munkája –, de azért így is megvan a maga bája.

Természetesen a rendes League of Legendset sem hanyagolták el: az egész stream egy hangulatvideóval kezdődött az elmúlt tíz év felejthetetlen pillanataival, és később kiderült, hogy jön majd egy csomó új tartalom, ezeket itt lehet megnézni, ha valaki kíváncsi rájuk. A teljes streamet itt lehet visszanézni.

Idő, az volt

Marc Merrill, a Riot társalapítója egyébként a bejelentéseket követően a The Verge-nek beszélt egy kicsit arról, hogy mi tartott ennyi ideig az új játékok bejelentésében. Mint mondta, fejlesztőként mindig izgalmasok azok az időszakok, amikor az évek óta fejlesztett játékokat végre a nagyközönségnek is meg lehet mutatni, de egy LoL-szintű megasiker után a nyomás is elég nagy.

A Riot valószínűleg a valaha volt legnagyobb stúdió, aminek csak egy játéka van. Úgy gondolom, hogy van egy sor teljesen legitim kritika, amit emiatt meg lehet fogalmazni velünk szemben, az érem másik oldala viszont az, hogy lehet, hogy pont ez a titkos összetevője a sikerünknek.

– mondta, utalva ezzel arra, hogy a LoL önmagában annyi embert vonzott be, hogy lehetőségük nyílt arra, hogy új csapatokat állítsanak rá új projektekre.

Ehhez persze meg kellett találni a megfelelő embereket, ami nem egyik pillanatról a másikra történt meg, de az egyetlen játékuk sikere miatt nem kellett sietniük sehova, így pedig mindig volt idejük kitalálni, hogy pontosan mibe kezdjenek bele. Merrill szerint fontos, hogy csak akkor csináljanak új játékot, ha garantálni tudják ugyanazt a minőséget, mint a League of Legends esetében, és pont emiatt nem is fognak hirtelen rengeteg játékot kiadni.

Annak ugyanakkor szerinte volt értelme, hogy most egyszerre több dolgot is bejelentettek: ha csak egy játékot mutattak volna, óhatatlanul ránehezedett volna az a nyomás, hogy ez lesz a játék, ami a League of Legendset követi.