Erősen nyitott az új Call of Duty

A Call of Duty: Modern Warfare több mint 600 millió dolláros (178 milliárd forintos) bevételt termelt az első három nap alatt, ezzel egy csapásra a kiadó Activision történetének legjobb nyitóhétvégés digitális eladásait produkáló játék lett – derül ki a cég közleményéből.

Az eladott darabszámot tekintve a jelenlegi konzolgeneráción egyetlen Call of Duty-játék se kezdett még ilyen erősen, és hat éve nem játszottak annyian és olyan sok időn át Call of Duty-játékkal, mint e három nap alatt.

A Call of Duty-sorozat az egyik legismertebb és legjövedelmezőbb széria a videójátékok történelmében, az utóbbi években azonban megkopott a varázsa, és ezt a tavaly megjelent Black Ops 4-nek is csak részben sikerült kozmetikáznia. Valószínűleg az Activision is érezte, hogy nincs minden rendben, mert idén a legsikeresebb alsorozatot, a Modern Warfare-t szedték elő, a tradicionálisan a legsikeresebb epizódokhoz köthető Infinity Ward stúdióra bízták a fejlesztést, és az elmúlt éveknél nagyobb hangsúlyt fektettek a játék történetére.

A Call of Duty: Modern Warfare október 25-én jelent meg pécére, PS4-re és Xbox One-ra. A megjelenés utáni napokban mi is teszteltük a játékot, amely kollégánk értékelése szerint összességében jól sikerült, bár de sok játékos életét egy bosszantó technikai probléma nehezíti.

Minden idők legnagyobb nyitóhétvégés bevételét termelő játéka egyébként még mindig a tavaly ősszel kiadott Red Dead Redemption 2 a maga 725 millió dollárjával (ez forintban 215 milliárd). A játék pécés változata most novemberben fog megérkezni.