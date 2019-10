A PS4 már minden idők második legnépszerűbb konzolja

A Sony bejelentette [pdf], hogy szeptember végéig tartó negyedévben 2,8 millió PlayStation 4-et adtak el. Mivel az előző negyedév végére érték el a 100 milliós határt, ezzel most járnak 102,8 milliónál, amivel a PS4 lehagyta az eredeti PlayStationt, és minden idők második legnépszerűbb konzolja lett – írja a Verge.

Az óriási sikernek számító eredeti PlayStationből 102,5 millió példány kelt el, amivel jócskán verte az akkori konkurenseket, mint a Sega Saturn vagy a Nintendo 64. A 2013 novemberében, azaz épp hat éve megjelent PS4 most nemcsak a saját elődjét hagyta le, hanem a 101,6 millióig jutó Nintendo Wiit is.

Az abszolút első viszont továbbra is a PS2, amelyből 155 milliót adtak el, és ez a rekord továbbra sincs veszélyben, pláne, hogy a PS4 lassan kifutja magát: éves összehasonlításban 17 százalékot esett a Sony videójátékos bevétele, az üzletág nyeresége pedig 28 százalékot csökkent. Ez természetes folyamat, hiszen a Sony már javában készül a következő konzolgenerációra, a PS5 jövő karácsonykor érkezik majd. Közben a PS4 várható eladási számait lefelé korrigálták erre az üzleti évre: 1,5 milliós csökkentés után már csak 13,5 millió eladásra számítanak.

Ezzel együtt se érdemes még temetni a PS4-et sem, hiszen még olyan exkluzív címek fognak rá érkezni a közeljövőben, mint a Last of Us Part II, a Ghost of Tsushima, illetve az év leginkább várt játéka, a jövő héten bemutatkozó Death Stranding. (Bár utóbbi 2020-ban pécés verziót is fog kapni.)