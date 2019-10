Kijött az utolsó trailer az év legjobban várt videójátékához

Alig több mint egy héttel a gémerközösség által várva várt megjelenése előtt az utolsó trailer is kijött az év legjobban várt videojátékának tartott Death Strandingről – írja az Engadget.

A november 8-án megjelenő játékot korunk egyik legnépszerűbb játékfejlesztője, Kodzsima Hideo fejleszti, méghozzá a Sonynál, amely tárt karokkal fogadta, miután összeveszett a szintén általa jegyzett Metal Gear-sorozatot kiadó Konamival. Többször is volt már alkalmunk belenézni, de mindig arra jutottunk, hogy bár nagyon ígéretes, nagyon titokzatos és nagyon Kodzsima Hideo, úgy istenigazából fogalmunk sincs, miről szól, milyen lesz, és egyáltalán kell-e ez nekünk. Persze mindez része, sőt egyik fő oka a Death Stranding körüli felhajtásnak és fokozott várakozásnak.

Az új trailerrel nem spóroltak, nyolc percet is kapunk a játékból, sokkal több ugyanakkor továbbra sem derül ki róla. Aki azonban eddig várta a játékot, az a videó végignézése után csak még szaporábban fogja a nyálát csorgatni a jövő pénteki bemutatóig:

A Sony néhány napja jelentette be, hogy a Death Stranding 2020-ban pécés verziót is fog kapni. Ez sokakat meglepett, mert a legtöbb Sony által kiadott fontosabb játékhoz hasonlóan eredetileg ez is PlayStation 4 exkluzívként lett bejelentve, és korábban semmi nem utalt arra, hogy ez a jövőben megváltozna. A Sony ugyanakkor az elmúlt időben egyre nyitottabbnak mutatkozik a saját platformján kívüli kiadásokra, ez is ennek a lazulásnak a része lehet.