Márciusban folytatódik a Half-Life a virtuális valóságban

A hét közepén bejelentették, most pedig már hivatalos trailer is érkezett az Alyx című játékhoz, amit a fejlesztő Valve a legendás Half-Life sorozat folytatásaként mutatott be (annak ellenére, hogy a sztorija az első két rész között játszódik):

A játék címe a Half-Life egyik mellékszereplőjére, Alyx Vance-ra utal, aki most a főszereplő lesz, és hasonló gravitáció-manipuláló trükkjei lesznek, mint Gordon Freemannek voltak a második részben. A játékot direkt VR-re optimalizálják, nem is lesz elérhető hagyományos platformokon. Azt viszont nem mondták ki, hogy exkluzív lenne a Valve saját, Index nevű VR-rendszerén, valószínűleg futni fog minden, PC-ről futó VR-rendszeren, így lesz belőle Oculus- és Vive-verzió is. További infómorzsák: