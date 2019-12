Hongkongi tüntetőket kell verni egy új kínai videójátékban

Miután megjelent a Steamen egy videojáték, amiben virtuálisan ki lehet próbálni, milyen hongkongi tüntetőnek lenni, Kína is piacra dobott egy játékot, amiben pedig tüntetőket lehet verni. Az Everyone Hit The Traiors, azaz Mindenki üsse az árulókat néven futó játékban demokráciapárti tüntetőket és ismert aktivista arcokat kell gyepálni.

A játék egy percig sem tesz úgy, mintha nem a propaganda része lenne, már az elején minden kétséget kizáróan kiderül, hogy a játék készítői melyik oldalon is állnak, ugyanis az egész egy vastagon szedett felirattal indul:

Hongkong Kína része, és ebbe külső hatalmak nem tudnak beleavatkozni.

Az ingyenesen elérhető játék úgy indul, hogy felhívják a figyelmet, hogy több, a nyugati hatalmakkal összejátszó áruló is tiltakozásokat indított Hongkongban. Ugyanezt szokta hivatalosan is kommunikálni a kínai állam. A demonstrálókat karikatúraként ábrázolják, a tiltakozás szervezőit pedig egyenesen patkányként, vagy ahogyan éppen összebújnak Julie Eadeh amerikai diplomatával.

Maga a játék nem túl kifinomult, és nem is nagyon nehéz nyerni benne, egészen egyszerűen kézzel, flipflop papuccsal vagy baseball ütővel kell verni a tüntetőket, erre lehet különböző pontokat kapni. A játék lényege, hogy a tüntetők ne jussanak át a képernyő túlsó végére. Attól nem kell tartani, hogy támadnának, a játékos sokkal erősebb mint a tüntetők. Ha sikerül jól megverni őket, akkor azért nem halnak meg, mindössze csak börtönbe kerülnek.

Azt egyelőre nem tudni, hogy valóban a kínai állam áll-e a játék mögött.

Vasárnap is több százezer fő vonult ki Hongkong utcáira, ahol már hét hónapja zajlanak tüntetések. Eredetileg egy azóta visszavont, a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet váltotta ki a demonstrációkat, amik mára a várost irányító kormányzattal szembeni, általános tiltakozássá alakultak. Az eseményekről részletesebben ebben az aktában olvashatnak.