Ilyen lesz az új Xbox, a Sekiro lett az év játéka – The Game Awards 2019

A 2019-es Game Awardson minden volt, ami eddig: díjak, bejelentések, érzelmes beszédek. Az idei díjátadó annyival izgalmasabbra sikerült, hogy a Game Festival keretein belül a Steamre felkerült néhány teljesen új játék demója, amik 48 órán át ingyen elérhetőek. Az USA-ban, ahol emberi időben ment a műsor, a Jumanji 2-vel együtt lehetett nézni 53 moziban. Zenei vendégként fellépett Grimes, a Green Day, és Chvrches, és a díjakat is netes, játékos, filmes és sportos hírességek adták át – a legjobb játék díjat például Vin Diesel és Michelle Rodriguez.

Az este (éjszaka?) nagy bejelentése az új, magas (vagy vastag, el lehet fektetni) Xbox Series X, ami jövő ilyenkor kerül a boltokba egy új kontrollerrel, ami Xbox One-nal és PC-vel is kompatibilis lesz. Már most készülnek rá a játékok, és a 15 Xbox Game Studio nagy erőkkel gyártja az exkluzív játékokat, hogy ne maradjanak le a Series X-el is a Sony mögött. Volt bejelentés a bejelentésben is: a Hellblade: Senua's Sacrifice fejlesztői, a Ninja Theory (már az Xbox család részeként) a Senua's Saga: Hellblade II-n dolgoznak.

A Gearbox, a Borderlands mögötti csapat bejelentette a Godfallt, az új looter-slasherjüket (cuccöszeszedős-kardozós), aminek a trailerének a végére becsempészték a PS5 logóját is, így tudjuk, hogy jövő karácsonyra már a Sony új konzolja is bekerülhet a fa alá. A PUBG fejlesztői valahogy megpróbálnak felállni a Fortnite térnyerése után, és (talán) egy előzménysztorin dolgoznak Prologue címmel.

A Fortnite az Avengers után a Star Wars-t is bevonzotta, és a játékosok már az új trilógia hősei bőrébe bújhatnak és verhetnek szét házakat, hogy aztán egy headshottól kiessenek. A nagy sikerű Forestnek is jön a folytatása, a Sons of the Forest.

A Riot épp fejleszti a League of Legends Ruined Kinget, ami egy sztori központú, körökre osztott szerepjáték lesz a népszerű MOBA világában. Itt játszódik majd a Convergence is, ami szintén egy LOL sztori. Ha már szerepjáték, Kanadában készül az RPG-k nagyapja, a Dungeons & Dragons adaptációja Dark Aliance címmel. Bemutattak egy új traiert az Ori: Will of the Whisphez is, és igen, még mindig olyan varázslatosnak tűnik, mint eddig.

A Dishonored és a Prey néhány fejlesztője összerakott egy új stúdiót, a Wolfeye-t, és vadnyugatos-szörnyes felsőnézetes játékon dolgoznak Weird West címmel. Ugyan mi már megfejettük, hogy az MMO-k aranykora lejárt, a Magic készítői mégis kipróbálják magukat a műfajban a Legends-el. A Ghost of Tsushimához is érkezett egy új trailer, extra síppal. Továbbra is szép, továbbra is véres, nyáron már ki is próbálhatjuk.

A hamvaiból feltámadt Telltale Games visszahozza az egyik legjobb döntéshozós játékát: készül a Wolf Among Us 2, így visszatérhetünk a mesék városába, hogy segítsünk Bigby Wolfnak újabb rejtélyek megoldásában. Az év nagy csalódása díj a Game Awards-nak jár, mert nem volt új Dragon Age bejelentés. Tavaly meglebegtetik, és idén semmi?

Ezek lettek a valódi díjak nyertesei:

A többi kategória és a nyertesek itt találhatóak