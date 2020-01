Másfél milliárd forinttal tolta meg tavaly az állam a magyar esport szekerét

Noha korábban úgy tűnt, hogy a tavaly másodjára megrendezett budapesti V4 Future Sports fesztivál költségvetése jelentősen csökkent, az Európai Unió Közbeszerzési Értesítőjében most megjelent tender alapján a kormány most sem aprózta el a dolgot: a jelek szerint a 2018-as kétmilliárd után

2019-ben másfél milliárd forinttal szállt be az esemény megrendezésébe.

Kedden a Világgazdaság cikke nyomán írta meg több lap is azt, hogy a fideszes propagandakirály Balásy Gyula két cége, a New Land Media Kft. és a Lounge Design Szolgáltató Kft. kapott megbízást a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól az esport népszerűsítésére. Ugyan a dokumentumot átolvasva hamar kiderült, hogy valójában egy tavalyi tenderről van szó, a dolog így is érdekes, ennek értelmében ugyanis a két cég az Egymillióan a magyar esportért Egyesülettel (Esportmilla) együttműködésben látott el rendezvényszervezési és kommunikációs feladatokat 2019. augusztus 16 és november 30 között.

Ebbe az idősávba éppen beleesett a tavaly szeptember 21 és 22 között megrendezett második V4 Future Sports fesztivál, Biró Balázs, az Esportmilla elnöke kérdésünkre megerősítette, hogy a szerződésben meghatározott keretösszeget a szervezet

valóban ennek a megszervezésére és népszerűsítésére költötte el.

Ez főleg azért furcsa, mert az eseményen az Index is ott volt, akkor azonban hiába kérdeztük, hogy az állam mennyi pénzzel szállt be a buliba azután, hogy 2018-ban a színtéren addig példátlan módon kétmilliárd forinttal támogatta az első V4 Future Sports fesztivál megrendezését. Biró akkor annyit mondott, hogy nemcsak az összdíjazás csökkent – egymillió euró helyett 350 ezerre –, hanem a teljes költségvetés is, a támogatók száma pedig növekedett.

A tavalyi V4 Future Sportson azért így is lehetett érezni az állami érdeklődést: az esemény főtámogatója a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) volt, a fő műsorszám Counter Strike: Global Offensive-döntő előtt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszélt innovációról, esportokról meg 5G-ről, és a Telekom reklámjai is többször feltűntek a kivetítőkön.

Egy ilyen nemzetközi fesztivál és bajnokság szervezési feladatai rendkívül szerteágazóak, és mint minden állami támogatás esetén, a kiírásnak megfelelően az Esportmillának is elszámolási kötelezettsége van.

– írta mostani válaszában Biró, aki újfent kiemelte a világszínvonalú infrastruktúrát, és azt is, hogy a tavalyi rendezvény sokkal sikeresebb tudott lenni, mint a 2018-as – ami egyébként tapasztalataink alapján tényleg igaz is.