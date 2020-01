Idén 30 ezer milliárd forintot költ a világ mobilos játékokra

A mobilon futó játékok világpiaca idén meghaladja a 100 milliárd dollárt az App Annie elemzőcég előrejelzése szerint. Aktuális árfolyamon ez 29 839 milliárd forintra tehető. Még mindig lendületes a piac bővülése, 2019-ben a mobilozók még csak 86 milliárd dollárt költöttek el videojátékokra.

Valamikor 2016 közepén volt a fordulópont, amikor a mobilok a világ legfontosabb videojátékos platformjává váltak. Azóta töretlenül nagyobb forgalmat generálnak a telefonok, mint az összes többi platform, a pc-k, Mac-ek, otthoni konzolok és kézikonzolok egybevéve.

Az eladott készülékek darabszáma alapján nincs ebben semmi meglepő, a mobilra kifejlesztett appok több milliárd lehetséges játékost elérhetnek, miközben a konzolokon és a pc-ken a potenciális vevők száma legalább egy nagyságrenddel kevesebb.

A mobilos játékletöltések zöme - 47 százalék - az alkalmi árkád kategóriába sorolható, ilyenek az egyszerűbb lövöldözős vagy ügyességi játékok, mint például az Angry Birds. Az összetettebb hardcore videojátékok csak a letöltések 18 százalékát teszik ki, ám ezekkel sokkal több időt töltenek el a játékosok.

A videojátékok globális toplistáján sok olyan cím megtalálható, ami hazánkban egyáltalán nem érhető el. Jó példa erre a kínai Tencent által kifejlesztett Honor of Kings, amely naponta 55 millió embert szögez a mobil kijelzőjéhez, a nyugati országokba szánt átirata, az Arena of Valor azonban nem lett ilyen sikeres (Android). Szintén Ázsiában erős a Fate/Grand Order szerepjáték, de az idehaza is jól ismert, több mint hat éves Candy Crush Saga is sikeresen az élvonalban ragadt.

(VentureBeat)