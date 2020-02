121 millió dollárt játszott össze a tíz legnagyobb videós

A videojátékos közvetítésekből a legtöbben nem tudnak annyi pénzt keresni, hogy megéljenek belőle, de ennek az iparágnak is rég megvannak a szuperszárjai, akik dollárban is milliókat visznek haza. A legfrissebb nemzetközi toplistán még tizedik helyezett is hatalmas összeget visz haza.

Persze nem csak magának, mert ezek mind adózatlan összegek, és nincsenek levonva belőlük a menedzserek, ügynökök, ügyvédek és más segítők fizetései.

Ezek a számok a Forbes becslései, és a listát iparági mérőszámok, interjúk és bennfentes szakértők bevonásával állították össze.

Tyler "Ninja" Blevins: 17 millió dollár Felix "PewDiePie" Kjellberg: 15 millió dollár Preston "Preston" Arsement: 14 millió dollár Mark "Markiplier" Fischbach: 14 millió dollár Michael "Shroud" Grzesiek: 12,5 millió dollár Daniel "DanTDM" Middleton: 12 millió dollár Evan "VanossGaming" Fong: 11,5 millió dollár Sean "Jacksepticeye" McLoughlin: 11 millió dollár Timothy "TimTheTatman" Betar: 8 millió dollár Nick "Nickmercs" Kolcheff: 6 millió dollár

