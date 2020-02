Kiderült, mikor érkezik a virtuális valóságba költöző Half-Life

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Azt ugyan eddig is lehetett tudni, hogy márciusban érkezik a legendás Half-Life sorozat következő része, a Half-Life: Alyx, most azonban pontos megjelenési dátumot is kapott a játék, a Valve Twitteren jelentette be, hogy március 23-áig kell várni rá.

A játék a második rész előtt játszódik, a főszereplője a sorozat korábbi mellékszereplője, Alyx Vance lesz, és fontos kiemelni, hogy direkt VR-re optimalizálják, nem is lesz elérhető hagyományos platformokon.

Az eddigi infók alapján a teljes átéléshez és megértéshez szükséges lesz a második rész és két bónusz epizódjának végigjátszása, a Valve pedig meg is könnyítette az emberek dolgát azzal, hogy a megjelenésig ingyenessé tette az első két játékot a Steamen.