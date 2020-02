Még idén játszani lehet a Baldur's Gate 3-mal

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Úgy néz ki, idén véget ér a két évtizedes várakozás, és végre megjelenik a Baldur's Gate harmadik része, írja az Engadget. A BioWare és Black Isle Studios legendás, 1998-as szerepjátékának 2000-ben készült el a második része (Baldur's Gate II: Shadows of Amn), az azóta eltelt időszakban csak spinoffok és kiegészítők jelentek meg a játékosok és kritikusok által is nagyra tartott izometrikus fantasy világhoz. Most a Hasbro megerősítette, hogy húsz év elteltével, 2020-ban jön a Larian Studios által fejlesztett harmadik rész.

A Hasbro (a Dungeons & Dragons jogait birtokló Wizards of the Coast játékkiadó tulajdonosa) a New York-i játékvásáron közölte, hogy a Baldur's Gate 3 még valamikor ebben az évben letölthető lesz a Steam platformon, azok számára, akik korai hozzáférés keretében fizetnek a játékért. (Tavaly még arról szóltak a hírek, hogy a BG3 a Google Stadia platformon jelenik meg először, a jelek szerint a tárgyalások végül máshogy alakultak.)

A Larian várhatóan a február 27-i PAX East prezentáció keretében mutatja be a játékmenetet, akkor lehet majd részletesebb információkat begyűjteni a várva várt szerepjáték folytatásról. (Remélhetőleg a fenti korhatáros teasernek megfelelően kap a játék egy kissé lovecraftes beütést.) A Hasbrónak egyébként komoly tervei vannak a szerepjátékok területén, a hírek szerint hét D&D játék folytatásán is dolgoznak, 2025-ig szeretnének évente legalább egyet-egyet megjelentetni.