Tizennégy év után megjelenik az eredeti Half-Life újragondolt változata

Kifejezetten szép időket élnek mostanában a legendás Half-Life sorozat rajongói: amellett, hogy március végén új rész érkezik a virtuális valóságba költöző Alyx képében, az első két játék is ingyenesen elérhető, most pedig az is kiderült, hogy a 14 éve fejlesztett rajongói Half-Life remake, a Black Mesa március 5-én hivatalosan is megjelenik – írja a Polygon.

A Black Mesát 2006 márciusában kezdte el fejleszteni egy időközben Crowbar Collective néven céggé váló fejlesztőcsapat, ami eredetileg egy modban akarta újraéleszteni az 1998-as Half-Life-ot. Az azóta eltelt 14 év alatt aztán szép lassan komolyabb projekt lett a dologból, főleg miután az eredeti játékot fejlesztő Valve is áldását adta rá. Az eredeti Half-Life élményt a Half-Life 2-ben is használt, elég komolyan átalakított Source Engine hajtja, a látvány mellett pedig a játékmenet is alapos ráncfelvarráson esett át – különösen a játék vége, ami annak idején sok kritikát kapott a játékosoktól és a kritikusoktól egyaránt.

A Black Mesa 2015-ben jelent meg önálló játékként a Steamen, de egészen eddig korai hozzáférésben volt, és a legtöbb beszámoló alapján még most is van mit javítani rajta, de úgy tűnik, lassan mégiscsak révbe ér a játék.

Adam Engels, a cég vezetője a bejelentéskor elmondta, egy végletekig eltökélt csapattal dolgoztak 14 évet a játékon, a Black Mesa pedig ez alatt egy karriert beindító portfólióprojekt helyett a karrierje lett. Mint mondta, ha valaki annak idején azt mondja neki, hogy így alakulnak majd a dolgok, nem biztos, hogy belement volna abba, hogy önkéntesen, fizetség nélkül dolgozzon rajta ennyi ideig, de a Black Mesa elég fontos volt számára és a rajongók számára is ahhoz, hogy a legnehezebb időszakokban is folytassák a munkát.

A játékot jelenleg is meg lehet venni, 17,99 euróért adják a Steamen.