Letiltották a járványszimulátor videójátékot Kínában

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A kínai kormány eltávolította a Plague Inc. nevű mobilos világjárvány-szimulátort az országban elérhető alkalmazásboltokból. A lépést nem indokolták, de jó eséllyel az országban, és onnan kiindulva már az egész világon épp zajló koronavírus-járvány állhat mögötte – írja a Polygon.

A Plague Inc. nem új játék, de míg az elmúlt néhány évben nem sok vizet zavart, a koronavírus-járvány farvizén elképesztően megnőtt a népszerűsége, Kínában konkrétan a legtöbbet letöltött alkalmazássá vált, a játékot fejlesztő Ndemic Creations szerverei már nem bírták a hirtelen megugrott terhelést.

Fotó: Ndemic Creations A Plague Inc. új álhíres kampánya.

A fejlesztőcég se tudja pontosan, miért távolították el a játékot, a kínai hatóságok velük is csak annyit közöltek, hogy a Plague Inc. olyan elemeket tartalmaz, amelyek illegálisak az országban. Elemzői spekulációk szerint a tiltás mögött az állhat, hogy a játék a közelmúltban kapott egy álhíres kiegészítést, amelyben már a hamis információk megosztása is hozzájárul a járvány terjedéséhez. Ez logikus feltételezés lenne, hiszen álhírből és összeesküvés-elméletből a valóságban is bőven akad a koronavírus kapcsán. A Plague Inc. azonban már december elején megkapta ezt a frissítést, így a tiltás időzítése feltehetően nem pusztán ennek köszönhető.