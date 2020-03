Bemutatkozott a League of Legends fejlesztőinek lövöldözős játéka

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Tavaly októberben a League of Legends tizedik születésnapja alkalmából streamelt eseményén villantotta meg a Riot Games, hogy egyebek mellett egy új, leginkább az Overwatch-ra hajazó lövöldöző játékon is dolgozik, de akkor túl sok mindent még nem árultak el a projektről. A stúdió most egy belsős videón mutatta meg a Valorant névre hallgató játékot, ami ez alapján a Blizzard lövöldéje helyett sokkal inkább a Counter Strike-ot idézi – írja a Kotaku.

A játék honlapja alapján a Riot pontosan tisztában van azzal, hogy mi kell ahhoz, hogy még a legnagyobb sznobok is kipróbáljanak egy kompetitív lövöldözős játékot, hosszasan taglalják ugyanis azt, hogy

a Valorant még a legrosszabb gépeken is legalább 30 fps-sel fog futni,

a nagyvárosokban világszerte 35 ms alatt lesz a ping,

a szerverek tickrate-je – vagyis, hogy a szerver másodpercenként hányszor küld friss információt a kliensnek a játékban történtekről – pedig elméletileg 128 lesz, amivel a játék rögtön le is körözné a Valve alapvetően 64 tickes szervereit.

Ez alapján a Riot a hero shooterek helyett inkább a jelenleg egyértelműen a Counter Strike: Global Offensive (és talán a Rainbow Six Siege) által dominált taktikus csapat-akciójátékok piacát venné célba, de a fenti videóban látható mechanikák és játékmenet alapján első ránézésre tényleg kétség sem fér hozzá, hogy a Valorant a Valve babérjaira akar törni. A dolgot ugyanakkor némileg megbolondítja, hogy itt minden karakternek vannak képességei, ettől pedig az egész leginkább a méltatlanul ismeretlen, pár éve lelőtt Ghost In The Shell: First Assaultra hasonlít.

A játékkal először idén nyáron lehet majd játszani, de azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikor, ahogy azt sem, hogy bétáról, vagy a rendes megjelenésről van-e szó.