Zsebünkben a videójátékok jövője

Egymillió felhasználó regisztrált az Nvidia Geforce Now online szolgáltatásra, amivel viszonylag olcsó hardveren futtathatók a legszebb grafikájú videojátékok - pontosabban a programkód a felhőben fut, az eszközeink csak megjelenítik a tartalmat, mint egy élő videostreamet. Bár nem kell hozzá semmilyen célhardver, jó eszköz és villámgyors netkapcsolat nélkül nem érdemes kipróbálni. Még kérdéses, hogy sikeres lesz-e a vállalkozás, de néha nagyon meggyőző tud lenni.

Régen szerettem a videójátékokat, most is játszanék, de nem akarok több százezer forintot elkölteni hardverre. A családi tévén általában más fut, és nem lehet kitenni a gyerek elé egy erőszakos kaszabolást.

Ha ismerősek ezek a mondatok, akkor érdemes ránéznie az Nvidia Geforce Now szolgáltatásra, amely teljesen átlagos számítógépeken, sőt, mobilokon és tableteken is futtatni tudja a legújabb videójátékokat. Pár hét után nagyon úgy tűnik, hogy pont az alkalmi játékosoknak lett kitalálva, akik a netflixezés szünetében nyomogatnák egy kicsit a WASD gombokat a billentyűzeten. Plusz az ezredfordulós generáció igényeit is telibe találja az Nvidia, a fiatalok nagy része ugyanis a privát szférájában, a saját eszközén szeret digitálisan kikapcsolódni, nem az egész család előtt.

Felhőbe költözött konzol

A konzolpiac hagyományosan a hardverekre épül, a Sony, a Microsoft és a Nintendo pár évente frissíti a vasat, és azzal kényszeríti vásárlásra a rajongókat, hogy a legújabb játékokat csak az új gépekre adják ki. A pc pedig mára egy egészen végletes szeglete lett a játékiparnak, végtelen mennyiségű pénzt el lehet költeni hardverre, amihez vagy erős elhivatottság kell, vagy professzionális esportolói/streameri ambíciók.

Én viszont ebben a pillanatban egy 27 hüvelykes kijelzőre kötött Samsung Galaxy S10 telefonon szaladgálok a Kingdom Come: Deliverance játék lenyűgözően élethű középkori világában a lovagommal, ahol még a pocsolyán visszaverődő fény is káprázatosan mutat, és rohadtul élvezem. Normális esetben egy bitang erős pc előtt kéne ülnöm, ezt helyettesíti az Nvidia szervere, amelyen a beállítások szerint egy Tesla T10 típusú videókártyán 3 GB grafikus memóriával fut a játék.

1080p felbontás és 60 fps a maximum

Jó ideje pedzegetik a szakértők, hogy egyszer véget ér a konzolipar körforgása, és minden a felhőbe költözik, de a két legnagyobb szereplő még kitart az eszközeladásra épülő régi üzleti modell mellett: a Microsoft éppen most részletezte, hogy mit tud a következő Xbox, és a Playstation új verziója is a küszöbön áll már, várhatóan mindkét gép az idei karácsonyi szezonra jelenik meg. A Nintendo pedig annyira konzervatív, hogy tőlük senki sem remélheti őszintén, hogy elsőként szakítsanak a hardverbiznisszel. Az Nvidiának így minden adott volt ahhoz, hogy beleköpjön a levesükbe.

A Geforce Now egészen tág környezetben képes futni, elég letölteni egy appot Androidra, Windowsra vagy Macre, hogy csatlakozni tudjunk a szolgáltatáshoz. Habár van ingyenes megoldás is, ezen óriási várólisták vannak, érdemes inkább az előfizetéses változatot kipróbálni, amiből az első 90 nap ingyenes, csak utána kezdik beszedni az 5,5 eurós havidíjat. Amire egyébként azt mondták, az első év leteltével magasabbra szökhet, de legfeljebb a duplájára.

Kell hozzá még Steam-fiók, ebbe kell bejelentkezni a játék elindítása után, hiszen a Geforce Now csak egy számítási platform, amin a korábban megvett saját játékainkat tudjuk futtatni. Sajnos nem mindegyik Steam-játék érhető el a Geforce Now környezetében, úgyhogy előfizetés előtt érdemes rákeresni a kedvenceinkre az Nvidia oldalán. Az is fájdalmas, hogy az Epic Store csak a Fortnite futtatását engedélyezi, az Origin pedig teljesen elérhetetlen.

Androidon, Windowson és Macen egyaránt teszteltem a Geforce Now-t, nem is kellett hozzá nagyon friss hardver, a hatéves Macbook Air bőven elég volt.

Eközben meg se nyikkant a processzor hűtése

Amikor korábban közvetlenül a gépre telepítettem fel a Civilization 6-ot, kisvártatva úgy fújtatott, mintha közel lenne a leolvadás, most meg olyan játékokkal játszottam, amelyekre sohasem állt készen ez az ultravékony gép. Általában jól futottak rajta a játékok, de nem mindig.

A hálózati kapcsolatnak elképesztően stabilnak kell lennie, és nagyon érezhető volt a szerkesztőségi és az otthoni környezet közti különbség. Az irodában több tucatnyian osztozunk a hálózaton, a hozzáférés kapacitása egyenletesen eloszlik a kollégák közt - így néha elég csúnyán szétesett a kép. A Fortnite egyszer olyan volt, mintha VGA felbontásban futna, ami teljesen alkalmatlan a játékra, a munkaidő után elindított játékmenet azonban teljesen vállalható volt benn az irodában.

Otthon, a Digi gigabites üvegszálán lógó ac-s wifin mindig remek volt a válaszidő. A nagy trükk az, hogy

A Geforce Now-nál nem a megabitek számítanak, hanem a ping

A válaszidőnek kell rövidnek lennie, hogy amikor mozdul az egerünk, a jel szinte azonnal eljusson az Nvidia szervereire és vissza. A cég a régiónkban is több szervert üzemeltet, amelyek közül manuálisan is választhatunk, de talán jobb rájuk bízni, hogy a lehető legjobb minőséget kapjuk. Nyilván előnyösebb a vezetékes kapcsolat, mint a wifi.

Egyedül az bosszantó, hogy az érintőkijelző a pc-re írt játékokban teljesen hasznavehetetlen, a pc-s játékok ideális futtatási környezete még mindig a laptop vagy egy asztali gép. Aki mobilon vagy tableten játszana, annak is szüksége lesz perifériákra, illetve arra, hogy azokat támogassa a készülék. Legegyszerűbben a bluetooth billentyűzetek és egerek csatlakoztathatók, és jó volt játszani a Samsung Galaxy S10 és Note 10 mobilokhoz tervezett bluetooth-os Glap kontrollerrel, amely a konzolok irányítóiról vett ihletet, és játék közben stabilan megtartja a telefonunkat. Klasszikus játékoknál, például a Civilization 6-nál előnyösebb volt a Samsung első generációs Dex adaptere, amelyen a HDMI és két usb port mellett még Ethernet aljzat is van a stabil kapcsolódáshoz.

Látható a fentiekből, hogy a Geforce Now - most még? - nem a hardcore játékosokra van belőve. Hiába lehet multiplayerben nyomulni, nem kapunk versenyszintű kiszolgálás, és ez nagy hátrányt jelenthet a küzdelemben. Akinek ez fontos, továbbra is költheti a százezreket az otthoni pc-jére, hogy mindig az elvárt minőségben tudjon játszani.

Mindenki más viszont olyan előnyöket élvezhet, amit máshogyan és korábban soha:

nem kell megvárni, hogy a kedvenc játékunkat más platformra is kiadják

nyugodtan megvehetjük a vékony irodai laptopot, azon is tudunk játszani

könnyen félre tudunk vonulni a játékmániánkkal

Az még távolabbi jövő, de itt van a nyakunkon, hogy a szuper válaszidejű 5G kapcsolattal bárhonnan csatlakozni tudjunk a Geforce Now-hoz. A távközlési cégek ki vannak éhezve az értelmes, 5G-n futó szolgáltatásokra, és érdekelheti őket ez az új platform.

Eközben viszont az Nvidiának fenn kell tartania a játékipar érdeklődését, és folyamatosan bővítenie kell a kínálatot. Több száz népszerű játék elérhető, de az elmúlt hetekben néhány kiadó kivette bizonyos játékait a rendszerből, például az Activision Blizzard és a Bethesda, amivel búcsút mondhattak az előfizetők többek között a Doomnak és az Elder Scrollsnak. Az ok banális: csak a tesztidőszakra szólt a szerződés, ami február elején véget ért. Az éles üzemhez újra kell tárgyalni dolgokat.

Talán meggyőző lesz a játékkiadók szemében, hogy már egymillió játékos használja a platformot, és ez a szám napról napra bővül. Ezzel a szolgáltatással ráadásul olyan rajongókat tudnak újra elérni, játékok és kiegészítő csomagok vásárlására ösztönözni, akik már nem vesznek maguknak konzolt, nem költenek gémer pc-re, más dolgok fontosabbak az életükben, ám ennek ellenére szívesen játszanának néha.

Az a legjobb az egészben, hogy mi, felhasználók, akkor sem veszítünk, ha esetleg az Nvidia mégsem lesz sikeres, hiszen minden megvett játékunk a Steam fiókunkban marad, egy újabb lehetőségre várva.