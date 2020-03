Kifejezetten játékosoknak szánt telefont mutatott be a Xiaomi

Új gamer telefont mutatott be a Xiaomi, az 5G képes Black Shark 3 Pro kifejezetten azoknak szól, akik szeretnek a telefonon játszani, és ez alatt nem a Candy Crush és társait értik. A 90Hz képernyőfrissítés mellett rendkívül érzékeny a kijelző is, és a játékélményt két fizikai gomb is segíti, ami a telefon oldalán emelkedik ki használat közben, aztán pedig észrevétlenül visszasüllyed a házba. Az ígéretek szerint ezt a műveletet minimum 300 ezer alkalommal gond nélkül megteszi, és több mint egymilliónyi nyomkodást bír majd.

A Black Shark 3 Pro-t minden részletében kifejezetten játékra tervezték, 7,1 inches a mérete és 3,120 x 1,440 felbontású AMOLED kijelző mellett az 5000 mAh akkumulátor biztosítja, hogy sokáig bírja a telefon, a 8 GB és a 12 GB RAM és hozzá a Snapdragon 865 chip pedig abban segít, hogy ne szaggasson játék közben. Ha két játék között fényképezne is valaki, akkor azt a hátsó triplakamerát használhatja, és 65 W gyorstöltésre is képes, a csatlakozója pedig mágneses, hogy töltés közben is nyugodtan lehessen játszani. 200 ezer forint körül lehet előrendelni a 8 GB-os verziót, míg a 12 GB-os készülék valamivel drágábban, 220 ezer forint körül szerezhető majd be.

Aki nem bánja, ha nem kap telefonból kiemelkedő gombokat, akkor elég lesz neki a sima verzió is, ennek valamivel kisebb az akkumulátora is, és árban is kedvezőbb.