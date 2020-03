Bemutatták az ingyenes Call of Duty: Warzone-t

Több hónapnyi beharangozás és szivárogtatások után bemutatták a Call of Duty-sorozat legújabb, Warzone című részét. A cross-platform videójátékot március 10-étől bárki ingyen elérheti majd Playstation 4-en, Xbox One-on és pécén is – írja a Polygon.

Bár eleinte úgy tűnt, hogy a Warzone csak a Call of Duty: Modern Warfare egy battle royale módja lesz, az Activision végül egy teljesen különálló játékot mutatott be, amelyben – a Black Ops 4 Blackout módja óta a sorozatban először – van egy battle royale játékmód, de emellett helyet kapott egy másik, plunder (fosztogatás) nevű mód is.

A battle royale mód a játék nagy kiterjedésű Verdansk térképén fog zajlani, ahol 150 játékos fog hármas csapatokban egymásnak esni. A plunder mód is ugyanitt játszódik majd, de ebben a játékosok célja a pénzgyűjtés lesz: egyrészt a terepet járva kell minél többet összerabolniuk, másrészt a többi játékos megölésével az ő pénzük is elvehető, harmadrészt kis küldetéseket is lehet majd vállalni extra bevétel fejében.

A Warzone a Modern Warfare-hez hasonlóan cross-platform, plusz minden személyre szabható opció, amelyet az utóbbiban megszereztek a játékosok, automatikusan átkerülnek az új játékba is.

A Call of Duty: Warzone-t bárki ingyenesen elérheti majd. Akinek megvan a Modern Warfare, annak az új játék magyar idő szerint kedden 16 órakor már élesedik, akinek nincs, az 20 órától töltheti majd le a Warzone-t.