Kilépett az egyik legnagyobb játékkiadó a Geforce Now szolgáltatásból

Forranak az események az Nvidia Geforce Now felhőszolgáltatás körül, és most a 2K Games döntött úgy, hogy nem kívánja elérhetővé tenni a játékait a platformon. Ezzel a játékosok egyelőre búcsút mondhatnak a BioShock, Borderlands, NBA és Civilization sorozatoknak a platformon, amely drága és erős gamer számítógép nélkül is lehetővé teszi a videojátékok futtatását.

A felhasználónak csupán egy appot kell letöltenie, hogy a megfelelő kontroller birtokában akár mobiltelefonon vagy tableten is játszani tudjon a kedvenc pc-s játékaival.

A Geforce Now több évnyi bétatesztelési periódus után februárban indult el hivatalosan, ám ezt követően több játékstúdió jelezte az Nvidiának, hogy nem kívánja elérhetővé tenni a játékait a szolgáltatásban. Az Activision Blizzard és a Bethesda a két legnagyobb távozó, de kisebb független fejlesztők is kérte, hogy vegyék le a játékukat a Geforce Now-ról.

Kalózkodásról szó sincs, minden játékot csak úgy lehet elérni a Geforce Now platformon, hogy azokat a felhasználó előbb megvette a Steam online áruházában.

A felhőszolgáltatás elvileg új üzleti lehetőségeket nyit a játékstúdiók előtt: talán az is vesz magának új játékokat és kiegészítőket, aki nem vesz magának több százezer forintért erős videojátékos pc-t vagy laptopot. A nemzetközi sajtóban mégis többnyire arról írnak, hogy a kiadók az extra anyagi igényeik miatt szeretnének kiszállni a Geforce Now platformról.

A szoftverfejlesztők akarják megmondani, hogyan vegyünk hardvert?

Mivel az Nvidia Geforce Now szolgáltatás a saját számítógépen is elérhető Steam áruház kínálatával üzemel, felhasználói szemmel nézve csupán arról van szó, hogy kényelmesen bérbe veszünk egy erős hardvert a futtatáshoz, és olyan eszközön játszunk, amilyen mi szeretnénk.

A játékstúdiók szemszögéből egészen más a helyzet, ők maguk szeretnék kontrollálni, hogy melyik platformon, mikor és miként jelennek meg, hogy újra és újra eladhassák pontosan ugyanazt a játékot. Már amennyiben ez megtörténik. Jó példa erre éppen a 2K Games, amely a Civilization teljes verzióját sohasem adta ki Androidra, hiába vannak olyan eszközök, amelyek képesek lennének futtatni. Szóval aki ilyen telefont vagy tabletet választ, az Geforce Now vagy erős pc nélkül aligha lesz vevő a Civilization 6-ra és a kiegészítőire.