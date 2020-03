Nyáron érkezik pécére az aktuális konzolgeneráció egyik legjobb játéka

Pletykaszinten jó ideje keringett már az, hogy három év után pécére is megjelenik a Guerilla Games nagy sikerű játéka, az eddig PS4-exkluzív Horizon Zero Dawn, nemrég pedig véletlenül az Amazon kínálatába is felkerült egy rövid időre. Most Hermen Hulst, a Sony belsős stúdióit összefogó Worldwide Studios vezére vetett véget a találgatásoknak azzal, hogy bejelentette, nyáron tényleg érkezik a játék pécés portja – írja a PlayStation blogja.

Hulst egy interjúban erősítette meg a pletykákat, ahol azt is elmondta, a fejlesztők hamarosan több infót is megosztanak majd a porttal kapcsolatban. A Sony az elmúlt pár évben láthatóan egyre nyitottabbá vált arra, hogy a legfontosabb játékaik pécén is elérhetőek legyenek – egyebek mellett a Journey és a Nioh is elérhető a platformon, és hamarosan érkezik a Death Stranding is –, Hulst azonban elmondta, azért minden játéknál nem érdemes erre számítani.

Mint mondta, szerinte fontos, hogy nyitottak legyenek minden olyan ötletre, amivel több embernek tudják megmutatni, hogy mit hagynak ki azzal, hogy nincsen PlayStationjük, de egy PS-exkluzív átportolása nem fog lavinát elindítani. Hozzátette, a Horizon Zero Dawn esetében egyszerűen csak arról volt szó, hogy úgy látta, a játék remekül működne pécén is, de ennek ellenére továbbra is maximálisan elkötelezettek a saját hardverük mellett.