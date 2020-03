A gulágról jöttem, mesterségem címere: halálosztó

Tavaly év elején szó szerint a semmiből jelent meg, és lett hatalmas siker az Apex Legends című videójáték. A kezdeti lelkesedés azonban hamar alább hagyott, a szép kilátásokkal indult játéknak pedig nem sikerült letaszítania a Fortnite-ot a battle royale játékok trónjáról. Az Apex Legends azért nem tűnt el a süllyesztőben, sőt, a fejlesztő Respawn a tavalyi E3 óta eléggé felpörgette az új tartalmak kiadását is, így a játék jövője továbbra is biztosítottnak tűnik.

Valami ilyesmit akarhatott az Activision Blizzard is, amikor kitalálta, hogy a Black Ops 4 után megint megpróbálkozik egy Call of Duty-alapokra felhúzott battle royale-lal – persze nyilván a lejtmenet nélkül –, a projektet azonban nem sokáig sikerült titokban tartani. A folyamatos szivárgások ellenére a cég hivatalosan sokáig nem mondott semmit, hétfőn azonban végül kiderült, hogy egy önállóan is játszható, teljesen ingyenes játékról van szó.

A Call of Duty-széria őrületes népszerűsége alapján borítékolható volt a siker, a Warzone pedig nem is maradt szégyenben, de ezt a hátszél mellett annak is köszönheti, hogy igazából tényleg marha jó vele játszani.

Nem hagyták ki a kihagyhatatlant

A Call of Duty játékok dominanciáját kevés dolog mutatja jobban annál, mint hogy a 2010-es években az Egyesült Államok tíz legkelendőbb játékából hét ebből a szériából került ki, a franchise azonban jó pár évig így is elég intenzív mélyrepülésben volt önmagához képest. Ennek a két éve megjelent Black Ops 4 ugyan gátat tudott vetni, de a sorozat igazából tavaly ősszel indult el tényleg a rendes kerékvágás felé,

részben azért, mert az Activision mobilos kísérlete, az amúgy meglepően szórakoztató Call of Duty: Mobile történelmi számokat produkált,

részben pedig azért, mert a Modern Warfare újragondolása egyértelműen a sorozat fénykorát idézte, főleg a sztorija miatt, amiben ugyan kicsit megint túl lett tolva az amerikai patriotizmus, de az előző résszel ellentétben legalább volt neki olyanja.

Mivel a Black Ops 4-ben és a Call of Duty: Mobile-ban is volt battle royale mód, a Modern Warfare esetében is adta volna magát a dolog – főleg mert még mindig elsöprően népszerű a műfaj –, a megjelenéskor azonban ilyesmiről nem érkeztek hírek, csak egy hónappal később, az adatbányászoknak hála kezdtek el csordogálni az első infók az állítólagos titkos battle royale módról.

Az akkori pletykák szinte mind be is jöttek: a játékot tényleg a 2010 óta a CoD-széria kisegítő stúdiójává silányított Raven Software fejlesztette, bónusz játékmód helyett pedig valóban egy önálló, ingyenes játék érkezett a Warzone képében. Mindent azért persze nem sikerült eltalálnia a kutakodóknak, a korábban pedzegetett 200 játékos helyett 150 lett a limit, és a játékmechanikák sem pont úgy működnek, ahogy többen is tudni vélték, de a jelenlegi helyzetből kiindulva a változtatások elég jót tettek a játéknak.

Fotó: Activision

Apex Legends - Újratöltve

Ugyan a Black Ops 4 battle royale módja, a Blackout meglepően jó fogadtatásra talált a játékosoknál és a kritikusoknál egyaránt, a játékmód mégis inkább tűnt kötelező körne. A Warzone esetében viszont érezhetően egészen más volt a kiadó hozzáállása. Ez abból is jól látszott, hogy külön fejlesztőgárda dolgozott rajta és önálló játékként adták ki, de igazán játék közben mutatkozik meg, hogy mennyivel jobban kitalált és összerakott élményről van szó. Még úgy is, hogy alapjaiban véve ez a játék is pont ugyanazokkal a szabályokkal játszik, mint bármelyik másik battle royale.

Ezen túl az egész leginkább az Apex Legendshez hasonlít, ami persze nem is meglepő, hiszen ma egyértelműen a Respawn játéka viszi a prímet a belső nézetes battle royale-ok között. Ahogy ott, úgy itt is háromfős csapatokra csapatokra vannak osztva a játékosok – bár itt jóval kevésbé erőlteti a játék azt, hogy együtt is maradjanak a tagok –, a kommunikálás is hasonlóan, pingekkel működik és a teljesen kiiktatott csapattársaink újraélesztésre is van lehetőség.

Ez utóbbi önmagában nem túl meglepő, a Fortnite is átvette már ezt tavaly nyáron, a Warzone azonban még könnyebbé teszi a játékosoknak a visszatérést, ez pedig sokkal pörgősebbé teszi a játékot. Az első, és legfontosabb változtatás, hogy az első halálunk nem végleges, ilyenkor csak a gulágra kerülünk, ahol egy az egy elleni küzdelemben kell legyőznünk egy másik szerencsétlent. Az egész baromi hangulatos, a szűk helyre szorított 1v1 harc klasszikus Call of Duty, de a legjobb nyilván az benne, hogy

ha győzünk, a korábbi cuccaink nélkül ugyan, de mehetünk is vissza lövöldözni.

Másodjára ez a lehetőség már nem áll fenn, de ekkor sem kell csüggedni. Ha korábban vettünk újraélesztő csomagot, magunkat is újra tudjuk éleszteni, ha nem, akkor a csapattársaink vásárolhatnak vissza minket potom 4500 virtuális dollárért. Ez nem sok pénz, így simán lehet, hogy egy meccs alatt három-négy alkalommal is meghalunk, mielőtt végleg kiesnénk a játékból. A Warzone-ban ráadásul mindenkinek maximum három csík pajzsa lehet, az életerő pedig kis idő után automatikusan visszatöltődik, így összességében sokkal bátrabban megy bele az ember a harcokba, mint bármelyik másik battle royale játékban.

További könnyebbség, hogy itt nincs hátizsák, amit menedzselni kéne. Mindenki két fegyvert vihet magával, amikre ráadásul kiegészítőket sem kell keresgélni, a különféle kiegészítő cuccokból pedig szintén fajtánként egy lehet az embernél. A hagyományos Call of Duty-játékok perkjei is feltűnnek, sőt, a különféle gyilkossági sorozatokért járó bónuszokra – mint például az ellenfeleket észlelő UAV, vagy a légicsapás – is be lehet ruházni.

Így kell ezt csinálni

A Warzone összességében szinte tökéletes kombinációja a hagyományos Call of Dutynak és a battle royale játékoknak, az élményt pedig az sem rontja el, hogy egyelőre elég gyakoriak a teljesítménybeli problémák meg a véletlenszerű kifagyások, és a játék valamiért minden egyes indításnál perceken át shadereket telepít. Ez elég bosszantó, főleg annak fényében, hogy a játék 80 gigás – vagy 150, ha valakinek megvan a Modern Warfare is, a kettőt ugyanis nem lehet külön feltelepíteni –, de a Raven Software remélhetőleg képes lesz gyorsan orvosolni a problémákat.

Erre amúgy főleg azért lenne szükség, mert a Call of Duty: Warzone már most elég pofátlanul a játékos arcába tolja a valódi pénzért megvehető battle passt, és arra is állandóan emlékeztet, hogy mit kaphatna meg az ember, ha végre kinyitná a nyamvadt pénztárcáját. A pénzköltéssel persze játékbeli előnyökhöz nem jut az ember, csak optikai tuningokhoz, de a technikai gondokkal együtt azért így is kicsit visszásnak tűnik a dolog.

A számok alapján ugyanakkor ez sem tántorította el az embereket attól, hogy tömegesen vessék rá magukat a játékra: az első 24 órában 6 millióan játszottak a Warzone-nal – a Fortnite-ot legyűrő Apex Legends "csak" 2,5 millió játékost szedett össze az első napon –, és a játék Twitchen is tarol, a cikk írásakor is több mint 260 ezren nézik itt a különféle streameket. Az több mint valószínű, hogy a Warzone nem fogja megdönteni a Fortnite uralmát, és a mostani népszerűsége sem marad meg örökké, de ez igazából nem is baj. Az Activision valószínűleg azzal is boldog lesz, ha a Call of Duty-franchise részeként tovább fejlődve vonz majd be egy rakás extra játékost.