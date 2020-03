Jön a Teamfight Tactics mobilos változata

Tavaly októberben jelentette be a League of Legendset fejlesztő Riot Games, hogy mobilra is kiadják majd a rettentően népszerű auto battlerjüket, a Teamfight Tacticset. A pontos megjelenésről eddig csak találgatni lehetett, kedden viszont kiderült, hogy a játék március 19-én, vagyis most csütörtökön válik majd elérhetővé a Play Áruházban és az App Store-ban – derült ki a Riot közleményéből.

A Teamfight Tactics (TFT) lesz a stúdió első mobilos játéka, és érezhetően nem is aprózzák el a dolgot. Dax Andrus, a játék fejlesztő vezetője elmondta, hogy a TFT mobilos változata azonnal ismerős lesz mindenkinek, aki játszott már a játékkal pécén, de mindent megtettek, hogy a mobilos játékosok igényeit is kiszolgálják vele. Ezt erősíti az is, hogy a két platform között teljes lesz az átjárás.

A TFT mobilos változata a most megjelent kiegészítővel, a Galaxies-zel indul majd, ingyenes és fizetős battle pass is lesz benne, a mobilos játékosok pedig kapnak egy új oktatómódot is. Arról, hogy mi az a Teamfight Tactics, vagy egyáltalán az auto battler, ebben a cikkünkben írtunk: