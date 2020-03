Ingyenes játékok és leértékelések koronakarantén idejére

Mindenki tudja, mi a helyzet: sokan otthon ragadtak önkéntes, vagy kötelező karantén miatt, több szabadidőnk van, kiolvastuk a Netflixet, végignéztük a Spotifyt, megfőztük az összes liszt-cukor-vécépapír alapú receptet a felnőtt színezőből.

Itt az idő játszani, de sokaknak komoly anyagi teherrel jár ez a járvány, úgyhogy nem tudják rávetni magukat a legújabb videójátékos megjelenésekre. A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük a március 19-én még futó akciókat és leárazásokat szerte a játékvilágból, hogy mindenki megtalálja az új kedvenc játékát, és ne menjen rá a gatyája se.

Steam

Kezdjük a nagyokkal. A Steamen éppen fut a Game Festival tavaszi kiadása (március 23-ig), amiben készülő indie játékok demóit lehet kipróbálni. Ez ugyanaz a kezdeményezés, ami a Game Awards közben futott, hogy azok is átérezhessék az expóhangulatot, akik nem tudtak eljutni az eseményre. Ez most kifejezetten jól jön a kis stúdióknak, akik rengeteg pénzt és energiát feccöltek abba, hogy a GDC-n bemutassák a játékukat, de nem tudják, mert elnapolták a konferenciát.

Az Ubisoft játékai március 26-ig vannak leértékelve, a zseniális Assassin's Creed: Odyssey nagyjából 6400 forintért elvihető, és 19-e este 7-től ingyenesen játszató március 22-ig. A kiadó játékai minimum féláron mennek, de van, amelyik 80 százalékkal van leértékelve.

Xbox

A Microsoft és a Sony is osztogatja az ingyenes játékokat a havi előfizetőik számára, ez nem újdonság. Az Xbox Live Gold előfizetők március 31-ig ingyen megszerezhetik a Telltale Batman: The Enemy Within című történetközpontú, döntéshozós játékát, amit csak ajánlani tudok otthonülés mellé. Április 15-ig ingyenes a Shantae: Half-Genie Hero, míg a Sonic Generations Xbox 360-as játék szintén március 31-ig ingyen letölthető.

A Gold tagoknak rendszeres leértékelések is járnak. Több tíz óra fénykardos kaszabolásért érdemes 35 százalékos kedvezménnyel, 13640 forintért beruházni a Star Wars Jedi: Fallen Orderbe, de ha valaki inkább rágyúrna az április harmadikán érkező Resident Evil 3 Remake-re, az az összes játékot megveheti a sorozatból, méghozzá mindet 60 százalékkal olcsóbban. Ha valakinek még nem lenne meg a GTA V, akkor most megveheti 12105 forintért, és még egy csomó virtuális pénzt is kap a GTA Online-hoz.

Az összes Gold-kedvezmény itt érhető el.

Az Ubisoft játékok nagyjából március 20 10:00-ig a Steames leértékeléshez hasonlóan olcsóbbak, az Odyssey Xboxra 7695 forint. A cyberpunk hangulatú DeusEx: Mankind Divided csak 1345 forint, bár a legtöbb leértékeléskor hasonló áron adják. Ettől függetlenül remek darab minden szerepjáték-rajongó gyűjteményébe. Az érkező Remake miatt a Resident Evil játékok Xboxon is olcsóbbak.

Az Xbox-kedvezmények itt érhetőek el.

Ha már Xbox, nem mehetünk el szó nélkül a Game Pass mellett. Jelenleg az első hónap 300 forint, amihez hozzáadódnak a megmaradt Gold hónapok (így például novemberben befizettem a 300 forintot, és először februárban kellett fizetnem teljes díjat), amik letelte után csak konzolra havi 3000 forintba kerül. Ez gyakorlatilag az xboxos Netflix, a Game Passos játékokkal bármikor, bármennyit játszhatunk, és ha megunjuk, lemondjuk. Ezekbe mindig bekerülnek az Xbox exkluzív játékai, így a Halo Infinite is azonnal elérhető lesz a megjelenés napján, extra költség nélkül.

Jelenleg az Ori and the Will of the Wispset ajánlom azoknak, aki szeretik a gyönyörű, nehéz és keserédes játékokat, az Outer Worldsöt a sci-fi szerepjátékok és a régi Falloutok kedvelőinek, és az Untitled Goose Game-et mindenkinek, mert nem véletlenül kapta meg az Év játéka címet a DICE Awardson. Ha valakinek még nincs meg, a Game Passal kipróbálhatja a Witcher 3-at is, ami mértékadó vélemények szerint az évtízezred játéka.

A Game Passhoz tartozó játékok listája itt érhető el.

PlayStation

A PS Plusszal jelenleg a PS2-es klasszikus, a Shadow of the Colossus feljavított verziója és a Sonic Forces ingyenes.

A PS Plus-os játékok itt találhatóak.

Az Odyssey a PS boltjában a legdrágább, csak 7916 forintra van leértékelve, de a többi Ubisoft játék hasonlóan olcsó. A generáció egyik kötelező darabja, a God of War csak 5990 forint, ár-érték arányban gyakorlatilag ingyen van, míg a Mega March nevű tavaszi kiárusítás alatt a Bloodborne 3990 forint, a Dark Souls: Remastered 4490. Akárcsak a történelem egyik legjobb fotel co-op játékának hasonlóan szuper folytatása, az Overcooked 2.

A Resident Evil játékokat a Sony is olcsóbban osztogatja.

Az összes Mega March-os leárazás itt érhető el.

Epic, GOG, Humble Bundle

Az Epic Games Store hetente más játékokat osztogat ingyen. Pont 19-én volt a váltás, a gyorsabbak még lecsaphattak az Anodyne 2-re, az A Short Hike-ra és a Mutazione-ra, 20-ától pedig a szövevényes Stanley Parable-re és az elég megosztó első Watchdogsra.

A CD Projekt Red boltja, a GOG csöndesen zakatol a Steam mellett, és ugyan szűkösebb a kínálat, de így is sok gyöngyszemet rejt. Március 30-ig fut a tavaszi vásáruk, ami alatt minden Witcher játékot (1,2,3 minden kiegészítővel, Thronebreaker és a kifejezetten jó sikerült Witcher Adventure Game társas digitális verziója) 15 325 forintért beszerezhetünk, de egyesével is olcsóbbak. A kiárusítás alatt 8023 forintért megvehetjük az elmúlt évek egyik legsikeresebb szerepjátékát, a Divinity: Original Sin 2-t, 11500 forintért a Disco Elysiumot, vagy 4000-ért a Stardew Valley gazdaszimulátort.

A GOG tavaszi vására itt érhető el.

Ha valaki nem ismeri a Humble Bundle-t, akkor most jó figyeljen. Ez a webshop azért különleges, mert a vásárlásainkkal különböző jótékony szervezeteket támogatunk. Több csomag közül válogathatunk, amik időnként változnak, és minden csomag szintekből épül fel. Az első szinten csak néhány termék van, és ezek a legolcsóbbak. A második szinten már több minden van, de magasabb a beugró, ahogy a harmadik szinten is újra. Így mindenki maga dönti el, mennyit akar a játékokra költeni. Jelenleg például egy Capcom-kiadós csomag fut 305 dollár értékben, amiben 16 játék van (többek között több Resident Evil is), amiket 6611 forintért mind megvehetünk. A Humble Choice előfizetéssel havonta több játékot megkapunk ingyen (az előfizetés összegétől függően akár kilencet is), és a havidíj 5 százaléka a hónap jótékony szervezetének megy.

A Humble-ön nem csak játékokat, hanem oktatóprogramokat, könyveket és képregényeket is lehet venni, hasonló csomagos formában. Februárban például 5000 forintért nagyjából egycsilliárd oldalnyi IDW-kiadós Star Trek képregényre lehetett lecsapni, amiket több formátumban is le lehet tölteni.

A cikkben szereplő akciók a cikk írásakor, március 20-án 8:18-kor voltak érvényesek.