A Nintendo váratlanul bejelentett egy csomó új játékot

A Nintendo valószínűleg egyedül érezte magát a Microsoft és a Sony nagy bejelentései után, ezért csütörtökön feldobott a YouTube-ra egy Nintendo Direct Minit. A japán cég már évek óta ezt a formátumot (valamint a hosszabb, sima Directeket) használja, ha valamit meg akar osztani a rajongókkal.

A bejentésdömping a Xenoblade Chronicles Definitive Edition trailerével nyitott, amit már ma elő lehet rendelni, de csak május 29-én érkezik. A 2K három közkedvelt sorozata szintén május 29-én jön ki a Switchre: az összes Bioshock, a Borderlands, a második része és a Pre-sequel, valamint az XCOM 2.

Már ma elérhető két vadonatúj játék: az egyik a Good Job, amiben a WC ajtóról lekerült figurákkal teli világban kell helytállnunk az új állásunkban. Aranyos fejtörős játéknak tűnik, ahol csak egy célunk van, mégpedig az, hogy elvégezzük a feladatunkat. Bármi áron. Szanaszét zúzzuk az irodát? Ez van.

A másik a Shinsekai: Into the Depths, amiben az utolsó emberként a tenger mélyére szorultunk, aminek meg is kezdjük a felfedezését. Még idén megjelenik a King's Bounty II, a Nintendo saját battle royale játéka, a Ninjala, a Bravely Default II, a klasszikus Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy és a fogatversenyes Podracers portja, a Panzer Dragoon remake-je, és egy 51 kártya- és társasjátékot tartalmazó csomag, a Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics. Ebben lesz mahjong, billiárd, ki nevet a végén, dáma, és hasonló klasszikus játékok.

Több kiegészítőt is bejelentettek, kap egyet például a Marvel Ultimate Alliance 3 és a Pokémon Sword és Shield is.