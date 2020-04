Egy az egyben felépítik a Földet a Minecraftban

Több ezer Minecraft-játékos elhatározta, hogy felépíti a Földet a játékban, mert mostanában elég nehéz világot látni. Óriásinak tűnhet a Föld felszínének 510 millió négyzetkilométere, nem tudnánk egy emberélet alatt minden kis szegletét bejárni, de a játék pályája ennél is nagyobb, négymilliárd négyzetkilométeren terül el.

Elméletileg beleférne a Minecraftba a teljes Föld, ám ezt a magasságbeli korlátozások mostanáig megakadályozták. Ezen változtattak egy kiegészítővel, amely végtelen magasságot és mélységet engedélyez a pályán.

Már csak egy újabb kiegészítőt, a terra 1-to-1 modot kellett hozzáadni, amely a Google Térkép és más adatbázisok földrajzi információi alapján állítja elő a Föld méretarányos másolatát.

A projektben igyekeztek a növényzetet, az utakat és az éghajlati jellegzetességeket is átültetni a játékba, amennyire csak lehetséges, de így is szükség van építőkre, mert az a cél, hogy az ember által készített struktúrák is felkerüljenek a játék térképére. Minden egyes épületet felhúznának.

Már hatvanezer ember csatlakozott a projekt Discord csatornájához, a Redditen létrehozott csoport hatezer tagot számlál, és egy ekkora közösségnél már komoly nehézséget jelent a szervezés, hogy mindenki a közös munkára fókuszáljon. Egyelőre nem lehet megmondani, mikorra készülhet el a Föld másolata, és még az is elképzelhető, hogy ez a munka soha nem ér véget, mert megváltozik a bolygó, mire a cél közelébe érnek.

(Vice)