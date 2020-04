Változtak a játékokon a figyelmeztető jelölések, így már nemcsak az derül ki, hogy milyen életkorú játékosoknak ajánlják, vagy hogy van-e benne opció a játékon belüli vásárlásra, hanem a szórakoztató szoftvereket értékelő testület (ESRB) közleménye szerint ezentúl azt is jelölni kell, hogy van-e egy játékban loot box, azaz lehet- e zsákmányokat szerezni.

A testület közleménye szerint minden olyan játéknál fel kell tüntetni ezt a jelzést, ahol a játékban véletlenszerű elemeket is lehet vásárolni, vagyis valós pénznemmel vagy valós pénznem virtuális pénzzé átkonvertálásával lehet olyan dobozokat, csomagokat venni, amelyek tartalmát nem ismeri a játékos, azaz nem tudja, milyen konkrét árut vagy díjat kap.

Az új jelölés a játék besorolása alá kerül majd. A játékon belüli vásárlásokat 2018 februárja óta kell jelölni, de nagyon sok mindent lehetett idesorolni, például ide tartozott az, ha valaki vesz egy fegyvert a játékban, de az is, ha féléves előfizetést, véletlenszerű elemekkel megpakolt virtuális kincsesládát vagy egy olyan frissítést vesz, ami után nem kap reklámokat.

Fotó: ESRB Így fog kinézni a jelölés.

A véletlenszerű elemeket tartalmazó virtuális dobozt most azért emelték ki külön, mert a szakemberek szerint ez pont ugyanazt a hatást kelti a gyerekeknél, mint a szerencsejáték, és a gyerekek valódi pénzt költenek annak reményében, hogy megszerezzék a játékban a kívánt termékeket. Azt mondják, nemcsak a szülők sürgették, hogy ezek az információk is szerepeljenek a játékokon, hanem olyan felhasználók is, akiket egészen egyszerűen idegesített, hogy csak úgy lehet valamihez hozzájutni, ha arra megfelelő mennyiségű pénzt költ, és szerették volna, ha erről már a megvásárlás előtt tudnak.

A Microsoft, Nintendo és Sony üdvözli a döntést, sőt arra kötelezték a játékkészítőket, hogy azt is kötelezően tüntessék fel a játék készítői a vásárlás előtt, hogy mennyi az esélye annak, hogy megszerzi valaki egy vásárlással a hőn áhított zsákmányt. A készítők 2020 végig kaptak haladékot, hogy ezt az információt is beépítsék a játékokba.