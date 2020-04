Ingyenes játékok és leértékelések koronakarantén idejére 2.0

Mindenki tudja, mi a helyzet: sokan otthon ragadtak a félig önkéntes, félig kötelező karantén miatt, több szabadidőnk van, kiolvastuk a Netflixet, végignéztük a Spotifyt, megfőztük az összes liszt-cukor-vécépapír alapú receptet a felnőtt színezőből.

Itt az idő játszani, de sokaknak komoly anyagi teherrel jár ez a járvány, úgyhogy nem tudják rávetni magukat a legújabb videójátékos megjelenésekre. A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük a ma, április 15-én aktuális akciókat és leárazásokat szerte a játékvilágból, hogy mindenki megtalálja az új kedvenc játékát, de ne menjen rá a gatyája.

Steam

A Valve boltjában jelenleg nagy a csönd, még a hétvégi kiadós kedvezményeket se jelentették be. Ugyan nincs leértékelve, de ha valakinek lenne rá gusztusa, már Steamen is megveheti a rajongókat eléggé megosztó Fallout 76-ot, ami jelenleg egy nem is olyan vészes 60 százalékos értékelésen áll. Április 16 este 7-ig 2000 forintért osztogatják a hírhedt Plague Inc-et, amiben a játékos a világra szabadíthat egy gyilkos vírust (az időzítés tökéletes).

Érdemes beletúrni a leértékelt játékos kosárba. A teljesség igénye nélkül: a Sekiro: Shadows Die Twice-t 13700 forintért adják, a co-op űrkolónia-szimulátor Astroneert 6400 forintért, a Resident Evil 2 remake-et pedig 7000-ért.

Resident Evil 2 remake

Ami ennél sokkal izgalmasabb, az a Steam Game Festival Summer Edition. Hétfőn jelentették be, hogy június 9 és 14 között visszatér az indie demókkal teli virtuális expo, és a bejelentés alatt nem csak emlékeztetőt lehet beállítani, hanem ott tudnak regisztrálni a fejlesztőstúdiók is, hogy a játékuk bejusson a fesztiválra. Itt találhatóak a részletes regisztrációs szabályok, és a határidő április 24.

Xbox

A Microsoft és a Sony is osztogatja az ingyenes játékokat a havi előfizetőik számára, ez nem újdonság. A villámkezű Xbox Live Gold előfizetők ma (április 15) ingyen megszerezhetik a Shantae: Half-Genie Herot és a zseniális Fable sorozat első részét, és április harmincig még a Project Cars 2-t is elvihetik. (Ahogy a kínálat változik, cikkünket is frissítjük majd.) Az ingyenes játékok mellett a Gold tagoknak rendszeres leértékelések is járnak.

Április 21-ig két tematikus leértékelés fut: a couch co-op, azaz a kanapén együttjátszós, és a retró és családi játékoké. A Borderlands 2 és a Pre-sequel a Handsome Collection keretein belül 4900 forintba kerül, a Borderlands 3 9700 forint, a Rocket League iszoníú népszerű autós foci pedig 3200. Ha valaki szereti a gyerekbarát, de családszétszakítós játékokat, a Speedrunners című megunhatatlan futóversenyes játékot ajánlom, most csupán 1600 forintba kerül.

A retró és családi csomagból kiemelném a Terrariát (2600 forint) és a Brothers: A tale of two sonst, ami most 1300 forint Xboxra. Ez utóbbi nem egy kifejezetten vidám játék, viszont nincs benne vérengzés, komoly csapatmunkára van benne szükség, gyönyörű a látványvilág és jó a története, egy 9-10 év körüli gyerekkel simán le lehet ülni végigjátszani.

Brothers: A tale of two sonst

Az Xboxos leértékeléseket itt böngészheti.

Érdemes még megjegyezni, hogy az új generáció közeledtével az Xbox konzolok ára nagyot zuhant. Az Xbox One X-ek 100 dollárral olcsóbbak a Microsoft oldalán, itthoni boltokban ez az ár nagyjából 100-110 ezer forint között mozog. A csak digitálisan letöltött játékokat futtató One S Slim 65-80 ezer forint körül kapható.

Ha már Xbox, nem mehetünk el szó nélkül a Game Pass mellett. Jelenleg az első hónap 300 forint, amihez hozzáadódnak a megmaradt Gold hónapok (én például novemberben befizettem a 300 forintot, és először februárban kellett fizetnem teljes díjat), amik letelte után csak konzolra havi 3000 forintba kerül. Ez gyakorlatilag az xboxos Netflix, a Game Pass-os játékokkal bármikor, bármennyit játszhatunk, és ha megunjuk, lemondjuk. Ezekbe mindig bekerülnek az Xbox exkluzív játékai, így a Halo Infinite is azonnal elérhető lesz a megjelenés napján, extra költség nélkül.

A legutóbbi olcsójáték-ajánlós cikkünkhöz hasonlóan az Ori and the Will of the Wispset ajánlom azoknak, aki szeretik a gyönyörű, nehéz és keserédes játékokat, a Pikunikut a gyerekbarát puzzle-platformerek kedvelőinek (co-op is van), és ha valaki a barátaival, családjával, vagy akár egyedül kalózkodna, akkor próbálja ki a Sea of Thieveset.

A Game Passhoz tartozó játékok listája itt érhető el.

PlayStation

A PS Plusszal jelenleg az Uncharted 4: A Thief's End és a DIRT Rally 2.0 ingyenes, ezeket itt megtalálhatja.

A Sony váratlanul bejelentette, hogy kedvére tenni szeretne azoknak, akik a megszokottnál több időt töltenek otthon, így szerda délutántól május 5-ig ingyen elvihető az Uncharted: The Nathan Drake Collection (így ebben a hónapban mind a négy Uncharted ingyenes), valamint a Journey.

Ez a Play at Home program egyik fele. A másik az, hogy a Sony 10 millió dollárral támogatja a partner indie stúdiókat, hiszen az elnapolt/elmaradt események miatt az iparban talán ők érzik legerősebben a vírus gazdasági hatásait.

A Spring Sale még mindig fut, a Death Stranding szinte féláron, 12 ezer forintért kapható, a Red Dead Redemption 2 10500 forint, a Resident Evil 2 remake pedig 6000-be kerül.

Red Dead Redemption 2

A Spring Sale teljes kínálatát itt megtalálja.

Ubisoft, Switch, Epic, GOG, Humble Bundle

Az Ubisoft ingyen osztogatja az egyik legjobb Assassin's Creed részt (a másodikat), és ha már itt járunk, érdemes böngészni a leértékelt játékok között is (főleg AC játékok).

A Nintendo eShopban is vannak leértékelt játékok, de ennél van fontosabb hír: a legutóbbi frissítés után át lehet állítani a Joy-Conok gombjait, így ha valakinek Xbox-, vagy DualShock kontrollerhez szokott a keze, saját igényeire szabhatja a Switchét. Vége a nonszensz állapotnak. Az A a B helyén? Őrület.

Na, de olcsó játékok. Az Ubisofttól a Bandai Namcon át a Blizzardig sok nagy kiadó tavaszi leértékelést tart az eShopban, ezeket itt böngészheti. Angolul jól tudóknak a Jackbox játékokat ajánlom, 4 és 7 ezer forint között mozognak. Én a Witcher világában játszódó Thronebreakert szereztem be 5000-ért, és a golfozós RPG Golf Storyt 2500 forintért. Mindkettőt kényelmes játszani kis- és nagy képernyőn, és jól passzolnak a Switchre.

Őszintén megmondva, ha a Switches leértékelésekre kíváncsi, jobban jár, ha a konzolon körbenéz az eShopban, sokkal átláthatóbb és kényelmesebb, mint a neten kutatni.

Ja igen, ugyan nincs leértékelve, de egy kis családbarát, nyugis településépítgetésért 21 ezer forintért csapjon le a vadi új Animal Crossing: New Horizonsra, vagy 7000 forintért a Good Jobra, amiben egy béna alkalmazottként kell megmásznia az irodai létrát.

Animal Crossing: New Horizons

Az Epic Games boltjában április 16-ig a Close to the Sun és a Sherlock Holmes-os Crimes and Punishment című nyomozós krimi ingyenes, holnap a Just Cause 4 és a Wheels of Aurelia váltja ezeket. Természetesen náluk is megy a tavaszi vásár, a leértékelt játékokat itt találja.

A CD Projekt Red boltjában, a GOG-on nincs nagy vásár, cserébe 4900 forint a Bioshock Infinite, az Abzû pedig 3500. A heti leértékeléseiket itt megtalálja.

A Humble Bundle-ről az első gyűjtés végén részletesen írtunk, a lényeg, hogy nagyjából annyit fizetünk, amennyit akarunk, és a bevétel egy része jótékony célra megy. Április 20-ig az űr van a középpontban, például a No Man's Sky (ami már jó!) 9600 forint, az eredeti Mass Effect trilógia 5600 forint. A 2K kiadó csomagjában 6500 forintért 13 játékot kapunk (például Borderlands 1, Handsome Collection, Spec Ops: The Line), de vannak még tankönyv és képregény csomagok is.

A fenti akciók a cikk írásakor, április 15-én 13:04-kor voltak érvényesek.