Szűkös árukészlettel és magas árral indulhat a Playstation 5

A megszokottnál kevesebb PlayStation 5 kerülhet majd a polcokra a konzol megjelenésekor – írja a Bloomberg. Belsős információk szerint a magas ár keresletre gyakorolt hatásától tartanak, így a 2021 márciusában véget érő pénzügyi évben 5-6 millió darabot gyártanak. A PS4 -ből 7,5 millió darab kelt el az első két negyedévben, tehát ennél jelentősen alacsonyabb kínálattal indítanak.

A koronavírus egyelőre nem befolyásolja a gyártást (bár a kínai gyártó először tartott a határidőtől, de már minden rendben), a marketinget annál inkább. A Sony valószínűleg nem tudja majd megtartani a nagy eseményeit és partijait, ami szintén kihathat a keresletre. Az új DualSense kontrollert is kapkodva jelentették be online, mert féltek, hogy hamar kiszivárog.

Vannak játékfejlesztők, akik már az új generációra készülnek, szerintük a PS5 nagyjából 500-550 dollárba (160-180 ezer forint - erre persze számoljunk rá áfát, árfolyamkockázatot, kisker árrést) kerül majd, a Bloomberg szerint ez a megemelkedett alkatrészárak miatt van. Szerintük a Sony inkább leviszi a jelenleg kapható PS4 és PS4 Pro árait (ahogy most a Microsoft teszi az Xbox-szal), és a bevételt inkább a PS Plus és PS Now szolgáltatásoktól várják majd.

Mivel hatalmas a verseny a konzolgyártók között, a Sony és a Microsoft is veszteséggel árulja majd a konzolokat, és inkább 450 dolláros (145 ezer forintos) árcédulával kerülnek majd a polcokra. Ez egyébként bevett szokás a játékkonzoloknál, a játékok árába épített licencdíj fordítja nyereségbe az üzletet.

Ugyan a gyártás egyelőre az ütemtervnek megfelelően halad (a beszállítóktól érkeznek az alkatrészek a gyárakba), a Sony oldalán felmerült néhány akadály. A home office miatt a mérnökeik nem tudnak Japánból átrepülni Kínába, hogy felülvizsgálják a gyárakat, és a Sony igazgatótanácsa se tud rendesen összeülni, hogy meghozzák a fontos döntéseket.

Egyelőre a PlayStation 5 és az Xbox Series X is év vége felé várható, és egyik nagy gyártó se tervezi eltolni a piacra dobást. A játékmegjelenések azonban csúszhatnak, ahogy az idén a The Last of Us 2-vel, vagy a Cyberpunk 2077-tel történt.