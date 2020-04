Olyan sok a csaló az új Call of Dutyban, hogy menekülnek a konzolosok a játékból

Egyre több konzolos játékos kapcsolja ki a Call of Duty: Warzone crossplay funkcióját (ennek segítségével konzolos és PC-s együtt, azaz egymás ellen lövöldözhet), mert túl sok a pécés csaló – írja a Eurogamer. A Call of Duty játékokra mindig is jellemzőek voltak a csaló segédprogramokat használó játékosok, de most úgy tűnik, hogy a Modern Warfare battle royale játékmódjában az átlagosnál is többen lehetnek.

Április közepén a fejlesztők azzal büszkélkedtek a Twitteren, hogy már 70 ezer csaló fiókját törölték, és zéró toleranciával lépnek fel a csalók ellen.

A hekkerprogramok a klasszikus szupererőket produkálják: csak fejre lőnek, akár falon át is, és mindezt úgy, hogy a fegyverük egyáltalán nem rúg vissza. Nem arról van szó, hogy a játékosok pusztán hisztiznek, mert megölték őket; a halál után sokan tovább nézik, hogy pusztít a csaló, és fel is töltik a klipeket a videómegosztó oldalakra.

A konzolokra eddig nem volt kifejezetten jellemző a sok csalás, de ezen a crossplay hirtelen változtatott. Ugyan sok előnye van a funkciónak (barátok együtt játszhatnak, még ha nem is azonos hardverük van, gyorsan betelnek a meccsek, nem kell sokat várni a játék indulására), a pc-s csalók nem tartoznak közéjük.

Amíg az Infinity Ward nem oldja meg a problémát, a játékosok a saját kezükbe veszik az irányítást, és inkább kikapcsolják a crossplayt a konzoljaikon. Ez persze nem minden esetben egyszerű: PlayStationökön ugyan csak egy gombnyomás a beállításokban, de utána a játék minden meccskeresésnél arra ösztönöz, hogy a játékos kapcsolja szépen vissza a funkciót. Xboxon ennél kicsit nehezebb. A játék nem ajánl fel lobbyt, ha valaki kikapcsolja a crossplayt, bár a konzol rendszerbeállításaiban megoldható. PC-n egyáltalán nem lehet kikapcsolni. Ennek a megoldásnak azonban az a hátulütője, hogy sokkal nehezebb meccset találni, ugyanis nem minden konzoljátékos kapcsolja ki a crossplayt. Akár hatszor annyi ideig is bámulhatunk egy töltőképernyőre, mint ha nem állítgattunk volna semmit.

Egy ingyenes játéknál nem feltétlenül jelent problémát egy fiók letiltása, a csaló könnyen csinálhat egy újat. Részleges megoldás lehet a Counter-Strike-é, ahol a játékosok összeköthetik a fiókjukat a telefonszámukkal. Egy másik, kevésbé szerencsés opció, hogy a konzolosok választhassanak olyan játékmódot, amiben a PC-sek nem szerepelnek.