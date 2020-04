Ha valaki követi a világ legnépszerűbb internetes videojátékát, a Fortnite-ot, az bizonyára tisztában van azzal, hogy az Epic Games üdvöskéje ezen a ponton már jóval több szimpla játéknál, és egyre inkább egy virtuális vidámparkként funkcionál, amiben amúgy lövöldözni is lehet. Erre remek példa volt egyebek mellett az amerikai producer, Marshmello tavalyi koncertje a játékban, de most ahhoz képest jócskán sikerült emelni a tétet azzal az élő, lélegző és tényleg lenyűgöző valamivel, ami Travis Scott virtuális koncertje volt péntek éjjel.

Marshmello tavalyi koncertje is elég ambiciózus projekt volt – többek közt külön digitális arénát is építettek a rajongóknak hozzá –, de összességében azért mégis egy viszonylag hagyományos koncert lett belőle. Oké, a dropoknál a játékosok karakterei néha elrepültek, időnként a gravitáció is kikapcsolt, de ezen felül nem igazán történt más, mint hogy a producer pörgette a számokat és kommunikált a közönséggel. Travis Scott mostani bulija is ezekre az alapokra volt hivatott építkezni, az előzetesen kiszivárgott képek és modellek alapján úgy tűnt, hogy most is valami ilyesmire lehet majd számítani.

Ennek fényében nem volt meglepő, hogy mindenki a direkt az esemény kedvéért felépített virtuális színpad előtt gyülekezett, amikor elkezdődött a Sicko Mode, de alighanem eléggé meglepődtek, amikor a beat berobbanásával

az egész héten át épített színpad is atomjaira hullott, és egy titán méretű Travis Scott kezdett el rappelni, miközben összevissza teleportált.

A későbbiekben sem csökkent az intenzitás, voltak villódzó fények, félig kiborg Travis Scott, elmosódó univerzum, víz alá kerülő pálya és egy csomó más dolog, nézze meg mindenki a fent linkelt videót, érdemes. Az egész nagyjából 10 percig tartott, de annyira lenyűgöző és egyben röhejes volt az egész őrület, hogy ez valószínűleg senkit nem zavart – ahogy az sem, hogy ez nyilvánvalóan nem egy koncert volt a szó hagyományos értelmében. A showra több mint 12,3 millió játékos volt kíváncsi a Fortnite-ban, amivel a játék rekordot is döntött, sosem játszottak még egyszerre ennyien.

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record!



Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc — Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2020

Ha valaki lemaradt az egészről, annak sem kell csüggednie, még négy esélye lesz elcsípni a performanszt, legközelebb pénteken délután négykor. További dátumokért, illetve egyéb fontos tippekért ide érdemes kattintani.