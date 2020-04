Átlépte a 10 millió előfizetőt az Xbox Game Pass

Úgy tűnik, nem hiába indította útjára három éve a Microsoft a leginkább a Netflixre hasonlító előfizetéses szolgáltatását, a videójátékokat kínáló Xbox Game Passt, a cég szerdai bejelentése alapján ugyanis mostanra több mint 10 millióan fizettek elő rá – írja az Engadget.

We saw record engagement in gaming this quarter:

• Xbox Live has nearly 90 million monthly active users

• Xbox Game Pass has more than 10 million subscribers

• Project xCloud has 100s of thousands of active users in preview across 7 countries, with more coming — Frank X. Shaw (@fxshaw) April 29, 2020

Frank X. Shaw, a Microsoft kommunikációs vezetője Twitteren azt írta, hogy az Xbox Live-nak, vagyis a Microsoft konzoljainak online többjátékos szolgáltatásának közel 90 millió aktív felhasználója van havonta, a Game Pass előfizetői már több mint 10 millióan vannak, a kicsit futurisztikus, felhő alapú Project xCloudot pedig már most több százezren használják, pedig egyelőre csak az előzetes verziója érhető el.

A Game Pass sikere elsőre talán meglepőnek tűnhet annak fényében, hogy a Sony hasonló kísérlete, a PlayStation Now tavaly októberben érte el az egymillió előfizetőt, valójában azonban logikus, hogy sokkal jobban teljesítenek. A PS Now nagyban támaszkodik a streamelésre – pécén például kizárólag így érhetőek el a játékok, de PS4-en is csak a PS4-es és a PS2-es játékokat lehet natívan játszani vele –, és az elérhető játékok terén is jóval gyérebb a kínálat, míg a Microsoft például már a megjelenés napján elérhetővé tette a saját szolgáltatásán az Ori and the Will of the Wispset.

Emellett azt is fontos megemlíteni, hogy az xCloud a tervek szerint előbb-utóbb ingyenes lesz a Game Pass előfizetőinek, és az árról is érdemes beszélni egy kicsit. A szolgáltatás konzolos változata havi 10 dollárba kerül, a pécés pedig 5-be, 15 dollárért pedig nemcsak a kettőt együtt kapja meg az ember, hanem az Xboxon az online játékhoz szükséges Xbox Live Goldot is, amivel egyébként szintén minden hónapban ingyen játékokhoz jut az ember.

Az Xbox márkáért felelős Phil Spencer egy friss blogposztban arról írt, hogy a Game Pass sokat segít az embereknek átvészelni a koronavírus-járvánnyal járó bezártságot. Az adataik alapján az előfizetőik kétszer annyit játszanak március óta, mint azt megelőzően, és világszerte összesen 23 millió virtuális barátság született az Xbox Live-on, ami 70 százalékos növekedést jelent. A Game Passhez kapcsolódóan jóval többet játszanak a többjátékos módokkal is, a felhasználók pedig nemcsak több játékkal játszanak, hanem a hatalmas kínálatnak köszönhetően olyanokat is kipróbálnak, amiket különben sosem telepítettek volna fel.