Bejelentette első nagy videójátékát az Amazon

Kedden szinte a semmiből jelentette be első, nagy költségvetésű videójátékát az Amazon játékfejlesztésért felelős szárnya. Az Amazon Game Studios eddig jellemzően tabletes játékokra fókuszált, most azonban a pécés piacot is meghódítanák az új, Crucible névre hallgató játékukkal, ami május 20-án már játszható is lesz – írja a The Verge.

A Crucible fejlesztése 2014-ben kezdődött el, az Amazon pedig hivatalosan a 2016-os TwitchConon jelentette be a játékot, azóta viszont egy áprilisi New York Times cikk alapján többször is át lett már dolgozva a koncepció a bejelentésig. Ez alapján a játék eredetileg márciusban jött volna ki, de a koronavírus-járvány miatt először áprilisra, aztán májusra tolták a megjelenést, mert ebben a helyzetben nem igazán lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, és nem akartak extra terhet rakni a fejlesztőcsapat vállára.

Mindenesetre úgy tűnik, hogy a rengeteg változtatással ki sosem vettek a játékból, a bejelentés alapján ugyanis az egész hatalmas katyvasznak tűnik. Mint kiderült, a játékban lesznek hősök – illetve karakterek, mert az Amazon nem hősöknek hívja őket – különféle képességekkel, akik háromféle játékmódban eshetnek majd egymásnak:

az első a Heart of the Hives lesz, ahol két négyfős csapat küzd egymás ellen úgy, hogy a gép által irányított ellenfeleket ölik – ami így elsőre pont úgy hangzik, mint a Destiny 2 Gambit módja,

az Alpha Huntersben nyolc kétfős csapat feszül egymásnak egy klasszikus battle royale-ban,

a Harvester Commandben pedig ránézésre a Paragon és a Battleborn nyomdokaiba lépve két nyolcfős csapatnak kell bányászegységeket elfoglalnia (és megtartania), de közben persze egymással is meggyűlik majd a bajuk, a harc során pedig a karakterek fejlődni is fognak.

Ez alapján egyértelműnek tűnik, hogy az Amazon szó szerint mindenkit be szeretne vonzani, de a hasonló koncepciókkal indult játékok kudarca alapján egyáltalán nem biztos, hogy ez sikerülni is fog nekik. Az Amazonnak persze van egy ász az ingujjában, az övék ugyanis a legnépszerűbb streaming platform, a Twitch, ezzel pedig sokat lehet tenni azért, hogy a játékuk mindenki elé odakerüljön. Korábban tervben is volt egy teljesen egyedi integráció, mellyel a szokásosnál nagyobb kontrollt kapnának a játékosok a streamelés fölött, de nem tudni, hogy ez még most is szerepel-e a játékban.

Nem a Crucible egyébként az Amazon egyetlen ambiciózus videójátékos projektje, az évek óta a köztudatban lappangó MMORPG, a New World idén augusztusban kéne, hogy megjelenjen, de hivatalosan egyelőre nem sok mindent lehet tudni róla. Amit meg igen, az többnyire a játék két éve indult alfatesztjéből származik, melyből a tiltások ellenére hamar ki is szivárgott egy felvétel, de igazi duplacsavarral nem valamelyik népszerű videómegosztón, hanem a Pornhubon.