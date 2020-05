Az Xbox nagyot akart villantani, de saját dugájába dőlt

A nagy Xbox 20/20 prezentáció egy teljesen vállalható, érdekes bemutató volt. A baj csak az, hogy mindenki sokkal többet várt az új konzol játékait beharangozó műsortól. Az esemény gigantikus durranása elvileg a nemrég bejelentett Assassin's Creed Valhalla játékmenet trailere kellett volna, hogy legyen, de nem valószínű, hogy a játék tényleg ilyen filmszerű lesz.

A Microsoft 13 olyan játékot mutatott be a Nintendo Directre hajazó eseményen, amelyek mind az év végén megjelenő Xbox Series X-re is megjelennek majd. Az elmúlt hetekben az Xbox marketingesei rengeteget dobálóztak a játékmenet szóval, így sokan azt várták, hogy láthatunk majd egy kis Halo: Infinite-et, esetleg Forzát, vagy ha a csillagok úgy állnak, Fable-t.

Ehhez képest a bemutató során többször elmondták – bár ekkor már késő volt –, hogy most inkább a konzol bemutatására, és a külsős fejlesztők játékaira fókuszálnak. Be is mutattak 13 játékot, amik érdekesek voltak és tényleg jól néztek ki, de ezt sajnos beárnyékolta a nagy játékokat váró nézők csalódottsága.

De vonatkoztassunk most el egy kicsit ettől

Az egyik legjobb funkció, amit az Xbox az új konzollal bevezet, a Smart Delivery. Ez azt jelenti, hogy ha egy játék támogatja ezt a funkciót, akkor elég egyszer megvenni, és onnantól kezdve bármelyik (Xbox One és későbbi) Xboxon a lehető legjobb formában játszhatjuk. Ez röviden azt jelenti, hogy a Skyrimet nem kell majd a Series X-re is megvennünk újra, elég a One-os verzió.

Ilyen játék lesz például az Assassin's Creed Valhalla és a Cyberpunk 2077.

Ezeket a játékokat mutatták be (a linkek a trailerekhez visznek):

Mostantól a Series X megjelenéséig minden hónapban lesz egy hasonló 20/20 bemutató, mindig más témával. Lesz szó például a Game Passról, az XCloudról, és az Xbox saját stúdióiról (elvileg mind a 15 next gen játékokon dolgozik).

A teljes bemutató itt megtekinthető.