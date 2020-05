A Microsoft bosszúból adhatja majd olcsón az új Xboxot

Michael Pachter videojáték-ipari elemző azt mondja, valószínű, hogy az Xbox Series X 400 dolláros (130 ezer forintos) árcédulával kerül majd a boltokba. Ez elég meglepő kijelentés, főleg, ha abból indulunk ki, hogy a bivalyerős új konzolok alkatrészára is elég magas (eddig valószínű volt a minimum 450-500 dolláros induló ár), és már a 600 dolláros ás is felmerült, ha a gyártók profitot szeretnének látni a gépekből.

Ennek ellenére nem kizárt, hogy a Microsoft bármit megtenne, hogy hamar vezető helyre kerüljön a következő konzolgeneráció versenyében. Ebbe beletartozik az is, hogy a cég durva veszteséget is bevállal.

A Forbes szerint a Microsoft elég jól áll anyagilag ahhoz, hogy az elején komoly veszteséggel árulja majd a Series X-et. A részvényeik értéke gyakorlatilag visszaugrott arra a szintre, amin a járvány előtt állt, és az otthoni munkavégzéssel is elég jól jártak.

A Xbox One - PlayStation 4 harcában egyértelműen a Sony konzolja kerekedett felül. Ez már önmagában is kellemetlen a Microsoftnak, de az egész egy gonosz odaszúrással kezdődött: a 2013-as E3-on a Sony bejelentette, hogy a PS4 100 dollárral olcsóbb lesz, mint az Xbox One. Ezzel a generációval a Microsoft nem is tudott felépülni a kezdeti bukdácsolásból, így érthető, hogy most hamar magukhoz akarják édesgetni a játékosokat.

Az alacsonyabb ár másik oka az lehet, hogy az Xbox az USA-ban a legerősebb, és az Egyesült Államok gazdaságát nagyon megviseli a járvány. Az elmúlt hetekben több millió ember veszítette el az állását, így lehet, hogy nekik (vagy a gyerekeiknek) karácsonykor egy 600 dolláros konzol luxuscikknek számítana. Ha a Microsoft tényleg 400 dolláros áron adja majd a Series X-et (a még nem bejelentett, de már belobogtatott Project Lockhartot meg még olcsóbban), azzal könnyen elcsábíthatja a PS5-re várókat.

Ha ezek után tovább erősíti az amúgy is jól menő Game Pass előfizetős modellt, akkor hosszútávon nem is lesz akkora érvágás az a konzolonkénti 100 dollár kiesés.

Az új Xboxról az áron kívül gyakorlatilag mindent tudunk, valószínűleg a Microsoft is és a Sony is arra vár, hogy a másik mutassa meg először a lapjait. Ez a 400 dolláros induló ár kicsit túl szép, hogy igaz legyen, de nem biztos, hogy teljesen valószerűtlen - elvégre a konzolpiacon amúgy sem szokás magán a gépen nyereséget termelni, arra az egyes játékok áraiba beleépített licenszdíj való.