A játékok még négy lépéssel közelebb kerültek a mozis látványvilághoz

Folytatódik a videójáték-ipar több hónapos bejelentés-sorozata, a Summer Game Fest. A szerdai bejelentés kifejezetten fontos, ugyanis az Epic egy kilenc perces trailerrel mutatta be, milyen látványvilágot várhatunk a közeljövő játékaitól.

Az Unreal Engine 5 játékmotor 2021 elején lesz elérhető a fejlesztők számára, és két új eszköz (Lumen és Nanite) segítségével még élethűbb, még lélegzetelállítóbb játékokra számíthatunk.

Ugyan a bemutatóhoz PlayStation 5-öt használtak, a motor fut majd Xbox Series X-en, PC-n, PS4-en, Xbox One-on, iOS-en, Androidon és Macen is. A bemutatott játék sajnos nem, igazi, a bemutatott jelenetet csak a techdemóért készítették el.

Mindkét új eszköz célja, hogy a játékok elérjék a jó minőségű filmes CGI szintjét.

A Nanite virtualizált poligon geometria szabad utat ad a művészeknek, hogy annyi geometrikus részletet alkossanak, amennyit csak akarnak. A Nanite virtualizált geometriának hála több százmilliós, vagy milliárdos pligonszámú, filmes minőségű anyagot közvetlenül át lehet dobni az Unreal Engine-be – kezdve a ZBrush-ban készült elemektől a fotogammetriás scanneken át a CAD-adatokig –, ahol simán működik.

– magyarázták az Epic Games szakemberei.

A Nanite-nak hála a fejlesztőknek nem kell majd a fényeket beleégetni a háttérbe, többet játszhatnak majd a dinamikus világítással. Ebben segít majd a Lumen-technológia is, ami azonnal reagál a játékban történő változásokra.

A Lumennek hála a fejlesztők állíthatják például a napszaknak megfelelően a napfény beesési szögét, élethűbb zseblámpás fényeket tudnak alkotni. Sok időt is megspórolhatnak, mert az Unreal Editorben belül állítgathatják fejlesztés közben a fényeket, és ugyanúgy fog kinézni, mint a játékban.

Az Epic nem csak az új UE-t jelentette be, hanem azt is, hogy mostantól minden fejlesztő számára elérhető a Fortinite-ban használt matchmaking és közösségi szolgáltatásuk (Epic Online Services), és ha egy stúdió az Unreal Engine-t választja, akkor a játékból származó 1 millió dolláros bevételig nem kell jogdíjat fizetniük a motorért. Aki az UE-t használja, az ingyen megkapja az Epic Online Services-t is.