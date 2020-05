Valódi űrmissziókkal újít a legjobb űrrepülés-szimulátor

Ugyan csak virtuálisan, de hamarosan bárki beleáshatja magát az Európai Űrügynökség (ESA) legfontosabb feladataiba, a szervezet ugyanis hétfőn bejelentette, hogy ingyenes frissítésben adja hozzá két küldetését, illetve az Ariane–5 hordozórakétát a Kerbal Space Program nevű űrrepülés-szimulátorhoz – olvasható az ESA honlapján.

Az űrügynökség bejelentése szerint a játékot kiadó Private Divisionnel, illetve a fejlesztő Squaddel kötött megállapodás értelmében a játékosok az ESA két kulcsfontosságú feladatába nyerhetnek majd betekintést.

Az egyik az európai rakéták megépítése és fellövése, a másik pedig a kozmikus szomszédságunk felfedezése.

A július 1-jén érkező Shared Horizons nevű frissítésben az európai Ariane–5 hordozórakéta minden fokozata, rendszere és hajtóműve benne lesz majd, így a játékosok megépíthetik a többek közt a James Webb űrteleszkóp jövőbeni felbocsátásánál is használandó rakéta pontos mását is. Vagy esetleg kísérletezhetnek a fokozatokkal, sőt, más rakétákkal összeépítve akár hibrideket is alkothatnak a rakétából.

Ha sikerült útjára indítani a rakétát – ami a Kerbal Space Programben nem mindig egyszerű feladat –, akkor újabb újdonságok várnak majd a játékosokra a BepiColombo Merkúr-szondára, valamint a Rosetta űrszondára alapuló küldetések képében:

előbbiben a játék univerzumában a Moho névre hallgató Merkúrra kell majd eljutni, miközben különféle, a valódi küldetés során is felmerülő feladatokat kell végrehajtani;

utóbbi pedig az ESA ikonikus küldetésének adózik tisztelettel, melyben az űrügynökség sikerrel juttatta el a Rosetta nevű szondáját a 67P/Csurjumov–Geraszimenko üstököshöz, amit aztán két éven át vizsgáltak.

Günther Hasinger, az ESA tudományos igazgatója elmondta, hogy az ügynökségnél dolgozók nagy része ismeri a Kerbal Space Programot, ő pedig nagyon örül annak, hogy két ilyen komplex és fontos küldetést most már a játékban is át lehet élni. Daniel Neuenschwander, a szervezet űrszállítási igazgatója hozzátette azt is, hogy a játék már eddig is inspirációként szolgált a jövő tudósainak és mérnökeinek, a realizmus ekkora szintje pedig még tovább növelheti a hatását. Neuenschwander szerint az, hogy a játék szinte végtelen kreativitást biztosít a játékosoknak az új űrjárművek megalkotásánál, szintén nagyon érdekes, és mindenképpen érdemes lesz megfigyelni, hogy az emberek hogyan fogják megtervezni az új járműveiket.

A Kerbal Space Program hivatalosan 2015-ben jelent meg, azóta pedig elég nagy hírnevet szerzett magának azzal, hogy lényegében minden eleme realisztikusan követi az aerodinamika, illetve a fizika törvényeit. A játék második részét a tavalyi Gamescom előtt jelentették be szinte a semmiből, a tervek szerint pedig még idén meg is jelenik majd.