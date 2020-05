A mobilos játékok a koronavírus-járvány nagy nyertesei

A hónapok óta tomboló koronavírus-járvány alapjaiban változtatta meg az emberek mindennapjait, és a legtöbb iparágra jelentős hatást gyakorolt. Ám míg a legtöbb szektor nagyot bukott rajta, olyanok is voltak, amiknek még jól is jött a megváltozott helyzet. A videójátékok kétségtelenül ide tartoznak: az elmúlt hónapokban egyre többen kezdtek el játszani velük, a hagyományos sportok hiányában az esportok is népszerűbbek lettek, a mobilos játékok piaca pedig szintén sosem látott szárnyalásba kezdett.

A Sensor Tower első negyedéves adatai alapján soha nem töltöttek még le annyi mobilos játékot, mint 2020 első három hónapjában, az App Store és a Google Play is rekordokat döntött, és a jelek szerint a játékosok a pénztárcájukat is inkább hajlandóak kinyitni a jelenlegi helyzetben. A számok áprilisban sem estek be, sőt, még feljebb kúsztak, ami a korábban jósoltnál jóval nagyobb növekedést irányozhat elő.

Történelmi számok

Ebben a helyzetben kétségtelenül egy rakás fontosabb dolog is létezik a mobiljátékok piacánál, ám az elemzések alapján a növekedés tényleg olyan mértékű volt, ami mellett lehetetlen szó nélkül elmenni. A korábban emlegetett első negyedéves jelentésből kiderült, hogy az App Store-on és a Google Playben az első három hónapban több mint 13 milliárd alkalommal telepítettek fel játékot, ami

KÉTMILLIÁRDDAL TÖBB, MINT AMI 2019 HARMADIK NEGYEDÉVÉBEN ÖSSZEJÖTT.

Az App Store a tavalyi év azonos időszakához képest 35 százalékos növekedést produkált, a Google Play pedig 38 százalékkal szárnyalta túl az akkori adatokat – ez mindkét platform esetében rekordnak számít. Márciusban, amikor a járvány már tényleg világszerte éreztette a hatását, 24 százalékos növekedést lehetett megfigyelni az előző hónaphoz képest, áprilisban pedig még innen is 8 százalékkal feljebb kúszott a mobilos játékok piaca.

A jelenségért elsősorban India volt felelős, ahol márciushoz képest 29 százalékkal nőttek az áprilisi letöltések, és ebben a hónapban az egymilliárdot súrolta a letöltések száma. Az Egyesült Államokban szintén érezhető volt a járvány hatása, de az ugrásszerű növekedés elmaradt, a mobiljátékos nagyhatalomnak számító, ám a járványon korábban áteső Kínában pedig áprilisra már leszállóágban voltak a letöltések.

A felmérések alapján a játékosok nemcsak nagyobb kedvvel szedték le a játékokat a virtuális boltokból, pénzt is többet költöttek bennük. Márciusban a mobilos játékok durván 5,8 milliárd dollárt hoztak a konyhára globálisan, áprilisban pedig már 6,4 milliárdra rúgott az ebből származó bevétel. Ez utóbbi egyrészt azért volt különösen érdekes, mert áprilisban nagyobb mértékben nőttek a bevételek, mint a letöltések, másrészt meg azért, mert 2014 óta ez volt az első olyan év, ahol áprilisban több pénzt hoztak a játékbeli eladások, mint márciusban. Ezen a téren egyértelműen az Egyesült Államok vitte a prímet, áprilisban 1,9 milliárd dollárt költöttek el mobiljátékokban az ottani játékosok, ami márciushoz képest 18, januárhoz pedig 28 százalékos növekedést jelentett.

Megmaradhat a növekedés

A legnépszerűbb játékok között hatalmas meglepetések nincsenek, azt azonban érdemes kiemelni, hogy nagyot nőtt az olyan játék népszerűsége az elmúlt hónapokban, melyek segítségével az emberek tudják tartani a kapcsolatot másokkal. Bevételek tekintetében a Tencent (és vélhetően a kínai piac) tarolt, az első helyen a PUBG Mobile, a másodikon az Honor of Kings foglalt helyet. A harmadik legtöbb bevételt generáló játék a Roblox lett, de a legjobb tízben emellett ott volt a Fate/Grand Order és a Candy Crush Saga is. A mobilos Fortnite iOS-en tudott előretörni, az App Store-ban a kilencedik helyre jött fel, és összességében is a 21. lett, dacára annak, hogy a befolyó pénz 99 százalékát az Apple platformján költötték el.

A legtöbbet letöltött játékok esetében egészen más képet kapunk, itt egyértelműen az olyan nagyon könnyen hozzáférhető játékok domináltak, mint a Save The Girl, meg a Gardenscapes, de a PUBG Mobile azért itt is befért a top 3-ba. A Gardenscapes-et fejlesztő Playrixnek egyébként jó hónapja volt áprilisban, minden játékuk szignifikáns növekedést produkált, így pedig a portfóliójuk nemrég átlépte az egymilliárd letöltést.

Összességében az egyértelműnek tűnik, hogy a járvány miatt kialakult helyzetben egyre többen nyúlnak a telefonjukhoz, ha szórakozásról van szó, és nincs kizárva, hogy ennek a hatásai hosszútávon is érezhetőek lesznek. Emiatt a szakértők a letöltések, és a bevételek tekintetében is nagyobb növekedést jósolnak 2024-re, mint a járvány előtt – előbbi esetben közel 5 milliárddal lett nagyobb a jósolt szám, utóbbinál pedig 4 milliárddal.

(Borítókép: Egy fiú játszik a telefonján PUBG játékot Új-Delhiben a koronavírus-járvány alatt 2020. április 17-én. Fotó: NurPhoto / Getty Images Hungary)