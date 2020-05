Call of Dutyval toboroz az amerikai hadsereg a járvány miatt

A járvány miatt az amerikai hadsereg nem tud eljárni állásbörzékre, hogy népszerűsítse magát, így az esportot használják toborzásra – írja a Wall Street Journal. Az állásbörzéken kívül a toborzók általában gyakran járnak középiskolákba és egyetemekre is, hogy minél nagyobb tömeget tudjanak megszólítani, de az érintkezési korlátozások miatt erre most nincs lehetőség.

A seregben, a haditengerészetben és a légierőben is szolgálnak olyan katonák, akik bokszolnak vagy boboznak pár évet - és most esport csapatok is összeálltak az amerikai haderő három ágában. A sereg egyik New York állami toborzócsapata több lehetséges újonc elérhetőségét szerezte meg egy pár hetes Call of Duty bajnokság alatt, mint amennyit egy hagyományos nagy eseményen szoktak.

Az eredeti tervek szerint a seregben 70 ezer újoncra számítottak a szeptemberben végződő pénzügyi év végéig. Általában nyáron jelentkeznek a legtöbben, így a toborzóirodák most azt remélik, hogy hamarosan megnyithatnak.

A mostani helyzet szembemegy az elmúlt több ezer év tapasztalataival, hiszen a gazdasági nehézségek közepette mindig többen választották a sereg relatív biztonságát. ám a járvány elleni szabályok a feje tetejére állították a szituációt.

A sereg esportos toborzócsapatában mindenféle specializációjú katona szolgál. Nem sokuk rendelkezik toborzói háttérrel, de a csapat szerint ez nem is baj, hiszen a játék közben természetes beszélgetés útján terelődik a szó a seregre. Nem azzal szólítják meg a lehetséges jelentkezőket, hogy milyen szuper a katonaság, hanem azzal, hogy hasonló érdeklődésű emberek társaságához csatlakozhatnak. Mivel a játékosok világa sokrétű, sokkal többféle embert tudnak megszólítani, mint egy börzén. Ez azt jelenti, hogy könnyebben találnak jelöltet a különféle specializációkra, mint például technikus, vagy szerelő.

A koronavírus miatt a toborzóknak nem csak a játékokra kellett áttérnie. A plakátokra szánt pénz egy részét online hirdetésekre fordítják, próbálnak ott megjelenni, ahol az ifjúság éli életét.