Kiszivárgott az eredeti Xbox forráskódja

Örülhetnek az eredeti Xbox rajongói, nemrég ugyanis kiszivárgott a Microsoft konzoljának forráskódja, beleértve ebbe az Xbox fejlesztői készletet, a teszteléshez használt emulátorokat, több fejlesztői környezetet, a szükséges dokumentációt, valamint magát a kernelt, az operációs rendszer magját is. Az adatok egy része ugyanakkor korábban is keringett már az interneten, így egyelőre nem egyértelmű, hogy a szivárgás mennyiben fogja segíteni az xboxos játékok modolását, illetve a pécés emulátorok feljavítását – írja a The Verge.

Az eredeti Xboxhoz jelenleg is több emulátor létezik, ezek legtöbbje azonban eddig nem igazán tudta reprodukálni a konzolon futó Xbox OS működését. A Microsoft az operációs rendszer alapjául szolgáló kernelt annak idején a Windows 2000 egy lecsupaszított változatára alapozta, ezt pedig egyelőre senkinek sem sikerült leutánoznia, így pedig a 900 elérhető játékból nagyjából 40 támogatja az emulációt valamennyire.

A Microsoft természetesen képes emulálni mind az eredeti konzolra, mind az Xbox 360-ra megjelent játékokat, de ez jelenleg csak Xbox One-on elérhető, pécéken nem. A mostani szivárgás emiatt akár különösen fontos is lehet, mert bár a Microsoft saját kódját illegális lenne használni, az ebből kinyerhető információkkal felvértezve sokkal jobban lehetne szoftveresen emulálni a konzol működését.

Az Xbox kódja mellett a Windows NT 3.5 egy korai verziójának a forráskódja is kiszivárgott, melyben gyakorlatilag minden benne van ami ahhoz szükséges, hogy valaki megértse a rendszer működését. Az NT 3.5 támogatása 2001 decemberében zárult le, mára pedig valószínűleg nagyon kevés számítógépen fut, így több mint valószínű, hogy ez a szivárgás nem jelent majd biztonsági kockázatot. A Microsoft tisztában van a történtekkel, és vizsgálják is az ügyet, ennél bővebb tájékoztatást azonban nem adtak vele kapcsolatban.