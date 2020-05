Még pár óráig ingyen van a Civilization VI

Az Epic Games Store folyamatosan osztogatja az ingyenes játékokat. Korábban kéthetente adtak ingyen egy vagy két, leginkább indie, ritkán nagyobb nevű játékot, de egy ideje már hetente cserélődnek az ajándékok. Korábban a GTA V-öt adták ingyen, május 28 délután 5-ig pedig a legendás stratégiai sorozat aktuális részét, a Sid Meier's Civilization VI-ot (erre még érdemes lecsapni).

Egy reddites szivárgás alapján (ami a GTA-t és a Civ-et is eltalálta) valószínűleg a Borderlands: The Handsome Collection lehet a következő titkos játék. A gyűjtemény magába foglalja a Borderlands 2-t és a Borderlans: The Pre-Sequelt, valamint mindkét játék összes kiegészítőjét.

Fotó: Reddit

Ha a Borderlands-jóslat is bejön, akkor bízhatunk abban is, hogy június négytől a szupersikeres ARK: Survival Evolved túlélős-építgetős-dínónlovaglós-gépfegyverrel-egymást-lövöldözős játék kerül be az Epic ingyenes játékok dicsőségcsarnokába.

A boltban egyébként június 11-ig még mindig nagy leárazások vannak, érdemes ránézni.