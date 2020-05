Régi játékok is jól pörögnek majd az Xbox Series X konzolon

Az idén megjelenő Xbox Series X konzolra készülő játékok automatikusan képesek lesznek HDR-módban megjelenni a kompatibilis kijelzőkön és tévéken, és a Microsoft a régebbi játékokról sem feledkezett meg. A klasszikusok archívumával együtt több ezer játék lesz elérhető a konzolon, egészen új minőségben.

Bizonyos régi játékokhoz hozzáadják a HDR-támogatást, felskálázással elérhetővé teszik a 4K felbontást, vagy akár azt is meg tudják oldani, hogy a korábbi fix 30 fps helyett akár 60 vagy 120 képkocka per másodperces sebességgel is játszhatók legyenek.

Nem csupán az új hardver elképesztő erejét tudják majd kihasználni a régi játékok. A konzol olyan innovatív HDR-támogató technikát kap a konzol, amely a teljesítmény romlása nélkül képest lesz bekapcsolni a HDR-megjelenítést. Akár olyan húszéves játékoknál is, amiket még az eredeti Xboxra, vagy később az Xbox 360-ra adtak ki, amikor még nem is létezett a HDR.

A gyors visszatérés - quick resume - funkciót, amivel egy pillanat alatt vissza lehet térni a legutóbbi játékállásba, szintén megkapják a kompatibilis játékok, és ehhez az játék eredeti fejlesztőinek semmit nem kell hozzátenniük, szükségtelen a programkód újraírása.

(Xbox)